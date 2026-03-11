Рейтинг@Mail.ru
"Не осталось ходов". На Западе рассказали о провале США при атаке на Иран - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/iran-2079923102.html
"Не осталось ходов". На Западе рассказали о провале США при атаке на Иран
"Не осталось ходов". На Западе рассказали о провале США при атаке на Иран - РИА Новости, 11.03.2026
"Не осталось ходов". На Западе рассказали о провале США при атаке на Иран
ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:25:00+03:00
2026-03-11T12:25:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078523755_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_a216751f097b322b414a9ee890bb7aa8.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2079885747.html
https://ria.ru/20260311/iran-2079842221.html
сша
иран
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078523755_0:0:1320:989_1920x0_80_0_0_e9672e4b1748bc4f02c29491d425590d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Военная операция США и Израиля против Ирана
"Не осталось ходов". На Западе рассказали о провале США при атаке на Иран

Пилкингтон: у США нет убедительного плана операции против Ирана

© REUTERS / West Asia News AgencyВоеннослужащие КСИР
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / West Asia News Agency
Военнослужащие КСИР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У Соединенных Штатов нет убедительного плана операции против Ирана, считает ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Сейчас цель состоит в том, чтобы уничтожать ракеты, суда и беспилотники, но нет никакой реалистичной оценки этого плана", — отметил он.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Неудержимая сила". СМИ забили тревогу из-за стратегии Ирана против США
Вчера, 10:27
По мнению журналиста, Вашингтон также не разработал убедительную стратегию снятия блокады с Ормузского пролива.
"Американцы оказались в настоящем тупике. На шахматной доске не осталось ходов", — заключил Пилкингтон.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Радикальное изменение". На Западе раскрыли реальный урон от ответа Ирана
Вчера, 04:30
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала