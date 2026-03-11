Иран предупредил об ударах по банкам на Ближнем Востоке, связанным с США

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иран после атаки США и Израиля на банк в исламской республике будет наносить удары по экономическим центрам и банкам на Ближнем Востоке, связанным с Вашингтоном и Тель-Авивом, заявляет центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
"Прошлой ночью террористические войска США и кровожадного сионистского режима после неудачной попытки удара по военным целям атаковали один из банков страны. Этими противозаконными и неподобающими действиями во время войны враг развязал наши руки для ударов по экономическим центрам и банкам в регионе, связанным с США и сионистским режимом", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Центральный штаб просит жителей стран Ближнего Востока держаться на расстоянии не менее одного километра от банков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.