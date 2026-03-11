Иран предупредил об ударах по банкам на Ближнем Востоке, связанным с США

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иран после атаки США и Израиля на банк в исламской республике будет наносить удары по экономическим центрам и банкам на Ближнем Востоке, связанным с Вашингтоном и Тель-Авивом, заявляет центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".