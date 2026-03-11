NYT узнала о просчетах Белого дома при планировании операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Белый дом допустил несколько существенных просчетов при планировании операции против Ирана, сообщает газета Белый дом допустил несколько существенных просчетов при планировании операции против Ирана, сообщает газета New York Times

"Масштаб этой недооценки стал очевиден в последние дни, когда Иран пригрозил открыть огонь по коммерческим нефтяным танкерам, проходящим через Ормузский пролив, - стратегический узел, через который проходят все суда, покидающие Персидский залив", - пишет NYT.

В результате коммерческое судоходство в заливе фактически остановилось, подчеркивает газета, цены на нефть резко выросли. В этих условиях Белому дому в срочном порядке пришлось искать способы сдержать вызванный конфликтом энергетический кризис, "который уже привел к росту цен на бензин для американцев".

Кроме того, из-за жесткой реакции Ирана на действия США Израиля Вашингтон был вынужден эвакуировать свои посольства из стран Ближнего Востока , что изначально не входило в его планы, отмечает NYT.

"Внутри администрации некоторые чиновники начинают пессимистично оценивать отсутствие четкой стратегии завершения войны. Однако они стараются не говорить об этом напрямую президенту, который неоднократно заявлял, что военная операция является абсолютным успехом", - говорится в публикации.

Помимо этого, газета указывает на то, что дестабилизация мировых энергетических рынков вызывает у республиканцев в США опасения, что это сведет на нет их усилия по продвижению своей экономической повестки перед промежуточными выборами.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.