Пезешкиан назвал базы США на Ближнем Востоке мишенью для ударов ВС Ирана
Пезешкиан назвал базы США на Ближнем Востоке мишенью для ударов ВС Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Пезешкиан назвал базы США на Ближнем Востоке мишенью для ударов ВС Ирана
Иран продолжит наносить удары по базам США в странах Ближнего Востока, с территории которых совершаются атаки на территорию исламской республики, заявил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:23:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
масуд пезешкиан
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ближний восток
2026
Пезешкиан назвал базы США на Ближнем Востоке мишенью для ударов ВС Ирана
