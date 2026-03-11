Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан назвал базы США на Ближнем Востоке мишенью для ударов ВС Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
11:23 11.03.2026
Пезешкиан назвал базы США на Ближнем Востоке мишенью для ударов ВС Ирана
в мире
иран
сша
ближний восток
масуд пезешкиан
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, ближний восток, масуд пезешкиан, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пезешкиан назвал базы США на Ближнем Востоке мишенью для ударов ВС Ирана

Пезешкиан: удары по базам США, откуда совершаются атаки на Иран, продолжатся

© AP Photo / Morteza Fakhri NezhadПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иран продолжит наносить удары по базам США в странах Ближнего Востока, с территории которых совершаются атаки на территорию исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Базы, которые используются для нападения на нашу страну, в рамках законного права останутся нашей мишенью", - приводит слова президента гостелерадиокомпания Ирана.

Пезешкиан также призвал международное сообщество и организации провести расследование в отношении тех, кто стоит за началом войны в отношении Ирана, отметив, что игнорирование этого момента скажется на условиях, определяющих миропорядок и безопасность, которые окажутся хаосе и не будут стабильны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
