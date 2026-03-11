Рейтинг@Mail.ru
Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 11.03.2026 (обновлено: 17:28 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/iran-2079900396.html
Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока
Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока - РИА Новости, 11.03.2026
Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока
Вооруженные силы Ирана попросили мусульманское население и страны региона указывать на расположение сил США и Израиля для осуществления большего количества... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:16:00+03:00
2026-03-11T17:28:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079026917_0:385:796:833_1920x0_80_0_0_b319029d2dd85915da28df814632e268.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079026917_0:281:796:878_1920x0_80_0_0_11f0062ad4d9e051a68840e09903e37d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока

Иран попросил жителей Ближнего Востока указывать расположение сил США и Израиля

© REUTERS / Social MediaВзрыв на базе Али-Салем в Кувейте
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Social Media
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 11 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана попросили мусульманское население и страны региона указывать на расположение сил США и Израиля для осуществления большего количества более точных ударов так, чтобы не попадать по мирным целям, заявил официальный представитель Генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.
«

"Мы попросили мусульманское население и страны региона указывать нам на расположение американо-сионистских сил, чтобы им самим (гражданам. — Прим. ред.) не был нанесен ущерб, а мы смогли бы с высокой точностью подвергнуть большему числу ударов (силы США и Израиля. — Прим. ред.) тех, кто использует население региона в качестве живого щита. Тогда народ региона остался бы в безопасности от сокрушающих ударов ВС Ирана, а мы бы его спасли от зла США и Израиля", — приводит его слова агентство Defapress.

Шекарчи отметил, что ВС Ирана вскоре осуществят возмездие и нанесут сокрушительные удары по целям США и Израиля на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате воздушной атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по объектам в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала