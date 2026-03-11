Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока

ТЕГЕРАН, 11 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана попросили мусульманское население и страны региона указывать на расположение сил США и Израиля для осуществления большего количества более точных ударов так, чтобы не попадать по мирным целям, заявил официальный представитель Генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.
"Мы попросили мусульманское население и страны региона указывать нам на расположение американо-сионистских сил, чтобы им самим (гражданам. — Прим. ред.) не был нанесен ущерб, а мы смогли бы с высокой точностью подвергнуть большему числу ударов (силы США и Израиля. — Прим. ред.) тех, кто использует население региона в качестве живого щита. Тогда народ региона остался бы в безопасности от сокрушающих ударов ВС Ирана, а мы бы его спасли от зла США и Израиля", — приводит его слова агентство Defapress.
Шекарчи отметил, что ВС Ирана вскоре осуществят возмездие и нанесут сокрушительные удары по целям США и Израиля на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате воздушной атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по объектам в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
