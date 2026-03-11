Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока

«

"Мы попросили мусульманское население и страны региона указывать нам на расположение американо-сионистских сил, чтобы им самим (гражданам. — Прим. ред.) не был нанесен ущерб, а мы смогли бы с высокой точностью подвергнуть большему числу ударов (силы США и Израиля. — Прим. ред.) тех, кто использует население региона в качестве живого щита. Тогда народ региона остался бы в безопасности от сокрушающих ударов ВС Ирана, а мы бы его спасли от зла США и Израиля", — приводит его слова агентство Defapress.