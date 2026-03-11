Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США заявили об уничтожении более 90 процентов пусковых установок Ирана
10:54 11.03.2026
СМИ: США заявили об уничтожении более 90 процентов пусковых установок Ирана
США якобы уничтожили более 90% пусковых установок Ирана, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: США заявили об уничтожении более 90 процентов пусковых установок Ирана

Bloomberg: США заявили об уничтожении более 90% иранских пусковых установок

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США якобы уничтожили более 90% пусковых установок Ирана, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
При этом иранские военные не сообщали каких-либо данных о потерянной технике и пусковых установок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
"Чиновники США заявляют, что более 90% (пусковых - ред.) установок Тегерана уничтожены, что осложняет способность Ирана осуществлять атаки баллистическими ракетами", - говорится в материале агентства.
Ранее советник погибшего верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави заявил, что Иран заранее перевез ракеты из тех центров, по которым бьют США и Израиль, они наносят удары по пустым объектам.
По данным Bloomberg, Израиль и США также извлекли урок из военной операции против Ирана летом прошлого года. По информации источника, американские силы в регионе, ожидая ракетных обстрелов, до начала воздушной кампании Ирана в марте переместили личный состав и технику за пределы зоны действий Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
Агентство утверждает, что данная тактика якобы себя оправдала. Согласно анализу агентства, Иран выпустил более 650 баллистических ракет за первые восемь дней военного конфликта, но многие из них якобы "попали в пустые аэродромы и другие в основном опустевшие американские военные объекты".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
Заголовок открываемого материала