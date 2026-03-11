https://ria.ru/20260311/iran-2079893598.html
СМИ: США заявили об уничтожении более 90 процентов пусковых установок Ирана
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
США якобы уничтожили более 90% пусковых установок Ирана, утверждает агентство Bloomberg
со ссылкой на американских чиновников.
При этом иранские военные не сообщали каких-либо данных о потерянной технике и пусковых установок.
"Чиновники США
заявляют, что более 90% (пусковых - ред.) установок Тегерана
уничтожены, что осложняет способность Ирана
осуществлять атаки баллистическими ракетами", - говорится в материале агентства.
Ранее советник погибшего верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави заявил, что Иран заранее перевез ракеты из тех центров, по которым бьют США и Израиль
, они наносят удары по пустым объектам.
По данным Bloomberg, Израиль и США также извлекли урок из военной операции против Ирана летом прошлого года. По информации источника, американские силы в регионе, ожидая ракетных обстрелов, до начала воздушной кампании Ирана в марте переместили личный состав и технику за пределы зоны действий Ирана.
Агентство утверждает, что данная тактика якобы себя оправдала. Согласно анализу агентства, Иран выпустил более 650 баллистических ракет за первые восемь дней военного конфликта, но многие из них якобы "попали в пустые аэродромы и другие в основном опустевшие американские военные объекты".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.