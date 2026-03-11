Рейтинг@Mail.ru
В Иране опровергли слухи о ранении нового верховного лидера Хаменеи
10:53 11.03.2026 (обновлено: 11:02 11.03.2026)
В Иране опровергли слухи о ранении нового верховного лидера Хаменеи
В Иране опровергли слухи о ранении нового верховного лидера Хаменеи
Советник и сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан заявил, что узнавал о здоровье верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в связи с сообщениями о том, что он якобы РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:53:00+03:00
2026-03-11T11:02:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране опровергли слухи о ранении нового верховного лидера Хаменеи

Сын президента Ирана опроверг слухи о ранении Моджтабы Хаменеи

© REUTERS / WANA/ISNA/Majid KhahiМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / WANA/ISNA/Majid Khahi
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Советник и сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан заявил, что узнавал о здоровье верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в связи с сообщениями о том, что он якобы ранен, и получил ответ, что с руководителем все в порядке, сообщило агентство ISNA.
"Слышал новость о ранении господина Моджтабы (Хаменеи). Связался с друзьями, задав им вопрос. Слава Богу, он находится в здравии и проблем нет", - приводит агентство его слова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
10 марта, 08:00
 
