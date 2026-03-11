https://ria.ru/20260311/iran-2079892864.html
В Иране опровергли слухи о ранении нового верховного лидера Хаменеи
В Иране опровергли слухи о ранении нового верховного лидера Хаменеи - РИА Новости, 11.03.2026
В Иране опровергли слухи о ранении нового верховного лидера Хаменеи
Советник и сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан заявил, что узнавал о здоровье верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в связи с сообщениями о том, что он якобы РИА Новости, 11.03.2026
