"Неудержимая сила". СМИ забили тревогу из-за стратегии Ирана против США - РИА Новости, 11.03.2026
10:27 11.03.2026
"Неудержимая сила". СМИ забили тревогу из-за стратегии Ирана против США
"Неудержимая сила". СМИ забили тревогу из-за стратегии Ирана против США
Иран не похож ни на одного из прошлых противников США, пишет Bloomberg. РИА Новости, 11.03.2026
2026
в мире, сша, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
"Неудержимая сила". СМИ забили тревогу из-за стратегии Ирана против США

Bloomberg: США никогда не сталкивались с таким противником, как Иран

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Иран не похож ни на одного из прошлых противников США, пишет Bloomberg.
"Когда первые крылатые ракеты начали поражать цели на территории Ирана, операция выглядела как типичная для США кампания — Вашингтон наносил удары неудержимой, подавляющей силы. Однако спустя почти две недели после начала конфликта их военные действия выглядят неожиданно напряженными по сравнению с противником, который обладает военным бюджетом, меньшим, чем ВВП штата Вермонт, но при этом располагает арсеналом ракет и беспилотников, не имеющим аналогов в истории Соединенных Штатов", говорится в публикации.
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Радикальное изменение". На Западе раскрыли реальный урон от ответа Ирана
Вчера, 04:30
Как пишет издание, американским войскам пришлось задействовать значительное количество дорогих перехватчиков, запасы которых трудно восполнить, чтобы отражать иранские удары. При этом Тегеран продолжает ежедневно поражать ценные военные объекты на Ближнем Востоке.
Отмечается, что это произошло из-за того, что Иран годами наращивал свой арсенал ракет и беспилотников, рассредоточивая их по территории страны.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Терпит крах". На Западе объявили о непоправимом ущербе от операции Ирана
Вчера, 01:21
 
