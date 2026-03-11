"Неудержимая сила". СМИ забили тревогу из-за стратегии Ирана против США

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Иран не похож ни на одного из прошлых противников США, пишет Bloomberg.
"Когда первые крылатые ракеты начали поражать цели на территории Ирана, операция выглядела как типичная для США кампания — Вашингтон наносил удары неудержимой, подавляющей силы. Однако спустя почти две недели после начала конфликта их военные действия выглядят неожиданно напряженными по сравнению с противником, который обладает военным бюджетом, меньшим, чем ВВП штата Вермонт, но при этом располагает арсеналом ракет и беспилотников, не имеющим аналогов в истории Соединенных Штатов", — говорится в публикации.
Как пишет издание, американским войскам пришлось задействовать значительное количество дорогих перехватчиков, запасы которых трудно восполнить, чтобы отражать иранские удары. При этом Тегеран продолжает ежедневно поражать ценные военные объекты на Ближнем Востоке.
Отмечается, что это произошло из-за того, что Иран годами наращивал свой арсенал ракет и беспилотников, рассредоточивая их по территории страны.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.