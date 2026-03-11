Рейтинг@Mail.ru
FT узнала о потерях туротрасли на Ближнем Востоке из-за операции в Иране
Туризм
 
09:48 11.03.2026
FT узнала о потерях туротрасли на Ближнем Востоке из-за операции в Иране
Ситуация на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма, сообщает газета Financial
ближний восток, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Ближний Восток, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по туризму и путешествиям.
"Война на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма", - говорится в публикации.
По данным издания, отмена рейсов, закрытие воздушных пространств и растущее беспокойство среди потенциальных туристов наносят ущерб туризму.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
ТуризмБлижний ВостокСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
