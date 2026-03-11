Рейтинг@Mail.ru
"Взять деньги и убежать". В США нашли выход из ситуации в Иране
07:45 11.03.2026 (обновлено: 09:44 11.03.2026)
"Взять деньги и убежать". В США нашли выход из ситуации в Иране
Военная операция США и Израиля терпит неудачу, поэтому главе Белого дома Дональду Трампу следует проявить свою сильную сторону — адаптивность — и выйти из...
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
"Взять деньги и убежать". В США нашли выход из ситуации в Иране

TAC: Трампу следует завершить боевые действия в Иране

© REUTERS / US NavyСамолет EA-18G Growler готовится к взлету с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана
© REUTERS / US Navy
Самолет EA-18G Growler готовится к взлету с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля терпит неудачу, поэтому главе Белого дома Дональду Трампу следует проявить свою сильную сторону — адаптивность — и выйти из конфликта, пишет The American Conservative.
Пентагон объявил обнадеживающие признаки, что удары США и Ирана значительно снизили мощность ракет и дронов Ирана. Но расходы растут. Запасы перехватчиков сокращаются с беспрецедентной скоростью, а спутниковые снимки показывают, что иранские ракеты и беспилотники нанесли значительный ущерб дорогим, высокотехнологичным американским оборонительным средствам, таким как система THAAD. Степень повреждений американских баз неизвестна, но тот факт, что третий авианосец оперативно перемещается в зону военных действий, говорит о том, что все идет не так", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
При этом авторы осмелились дать главе Белого дома рекомендацию относительно продолжения военных действий в Иране.
"Адаптивность и отзывчивость Трампа к изменяющимся обстоятельствам — одна из его главных политических сильных сторон. Продолжение войны, не говоря уже о начале наземного вторжения, все больше выглядит как ситуация убывающей отдачи. Президент, похоже, согласен. Пора ему делать то, в чем он лучше всего: взять деньги и убежать", — подчеркивается в публикации.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
