"Взять деньги и убежать". В США нашли выход из ситуации в Иране

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля терпит неудачу, поэтому главе Белого дома Дональду Трампу следует проявить свою сильную сторону — адаптивность — и выйти из конфликта, пишет The American Conservative.
Пентагон объявил обнадеживающие признаки, что удары США и Ирана значительно снизили мощность ракет и дронов Ирана. Но расходы растут. Запасы перехватчиков сокращаются с беспрецедентной скоростью, а спутниковые снимки показывают, что иранские ракеты и беспилотники нанесли значительный ущерб дорогим, высокотехнологичным американским оборонительным средствам, таким как система THAAD. Степень повреждений американских баз неизвестна, но тот факт, что третий авианосец оперативно перемещается в зону военных действий, говорит о том, что все идет не так", — говорится в статье.
При этом авторы осмелились дать главе Белого дома рекомендацию относительно продолжения военных действий в Иране.
"Адаптивность и отзывчивость Трампа к изменяющимся обстоятельствам — одна из его главных политических сильных сторон. Продолжение войны, не говоря уже о начале наземного вторжения, все больше выглядит как ситуация убывающей отдачи. Президент, похоже, согласен. Пора ему делать то, в чем он лучше всего: взять деньги и убежать", — подчеркивается в публикации.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.