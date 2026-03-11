Рейтинг@Mail.ru
"С разрушением". На Западе заявили о сроках окончания конфликта в Иране
06:49 11.03.2026 (обновлено: 06:51 11.03.2026)
"С разрушением". На Западе заявили о сроках окончания конфликта в Иране
"С разрушением". На Западе заявили о сроках окончания конфликта в Иране
Конфликт на Ближнем Востоке может продлиться до конца лета, заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 11.03.2026
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
"С разрушением". На Западе заявили о сроках окончания конфликта в Иране

Профессор Мюллерсон: конфликт в Иране может продлиться до конца лета

© Фото : U.S. NavyПуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость"
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может продлиться до конца лета, заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала.
"Если говорить с юридической точки зрения, поскольку я юрист, это ничем не спровоцированное вооруженное нападение Израиля и Соединенных Штатов на Иран. <…> Как и многие другие, это конфликт не будет краткосрочным. Вероятно, он продлится не только недели, но и месяцы — некоторые даже говорят, что до конца лета", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
При этом профессор указал главные причины, которые, на его взгляд, вынудят США и Израиль прекратить боевые действия.
"Это связано с закрытием Ормузского пролива и разрушением энергетических объектов в странах Персидского залива. <…> Второй фактор — возможно, в краткосрочной и среднесрочной перспективе даже более важный — заключается в том, что Запад, главным образом США и Израиль, истощает свои запасы ракет-перехватчиков для дронов и ракет, таких как комплексы THAAD и Patriot", — пояснил Мюллерсон.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
10 марта, 08:00
 
