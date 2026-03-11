Рейтинг@Mail.ru
Иран предъявил три требования к США для переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
06:12 11.03.2026 (обновлено: 09:42 11.03.2026)
Иран предъявил три требования к США для переговоров, пишут СМИ
Иран предъявил три требования к США для переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Иран предъявил три требования к США для переговоров, пишут СМИ
Иран выдвинул Соединенным Штатам три требования для возобновления переговоров, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Иран предъявил три требования к США для переговоров, пишут СМИ

Al Mayadeen: Иран назвал условия, при которых продолжит переговоры с США

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Иран выдвинул Соединенным Штатам три требования для возобновления переговоров, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
«
"Условия Ирана предусматривают гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию", — сообщается в материале со ссылкой на корреспондента канала в Тегеране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В понедельник в Тегеране заявили, что во время военной агрессии в отношении страны, говорить о чем-либо, кроме как об ответных мерах Ирана, неуместно.
 
В миреИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
