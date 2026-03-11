https://ria.ru/20260311/iran-2079843797.html
КСИР Ирана объявил о новой волне ответных ударов
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале новой волны ответных ударов по объектам США и Израиля, сообщает телеканал Press TV. РИА Новости, 11.03.2026
КСИР Ирана объявил о новой волне ответных ударов
