04:56 11.03.2026
КСИР Ирана объявил о новой волне ответных ударов
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале новой волны ответных ударов по объектам США и Израиля, сообщает телеканал Press TV.
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале новой волны ответных ударов по объектам США и Израиля, сообщает телеканал Press TV.
"Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале новой волны ответных операций против чувствительных и стратегических объектов США и (Израиля - ред.)", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
