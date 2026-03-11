Ущерб напавшим на Иран силам будет расти, заявил посол

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ущерб напавшим на Иран силам будет расти в геометрической прогрессии, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
По его словам, Иран "обладает уникальной доктриной в области боевых стратегий и тактики и корректирует уровень и интенсивность конфликта на каждом фронте в соответствии со своими специфическими потребностями".
"Американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана... По мере продолжения агрессии ущерб вражеским силам и технике будет расти в геометрической прогрессии", - отметил дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
