В КНДР высказались об избрании нового верховного лидера Ирана

01:07 11.03.2026 (обновлено: 01:21 11.03.2026)
в мире
иран
кндр
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, кндр, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, КНДР, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. МИД КНДР, комментируя избрание нового верховного лидера Ирана, заявил об уважении права иранского народа на выбор, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Как сообщается, недавно Совет экспертов Ирана официально объявил об избрании нового (верховного лидера Ирана - ред.)... Мы уважаем право иранского народа на избрание своего верховного лидера и его выбор", - пишет агентство.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
КНДР решительно осудила операцию США и Израиля против Ирана
1 марта, 14:06
 
