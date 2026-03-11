https://ria.ru/20260311/iran-2079826909.html
В КНДР высказались об избрании нового верховного лидера Ирана
В КНДР высказались об избрании нового верховного лидера Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
В КНДР высказались об избрании нового верховного лидера Ирана
МИД КНДР, комментируя избрание нового верховного лидера Ирана, заявил об уважении права иранского народа на выбор, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 11.03.2026
В КНДР высказались об избрании нового верховного лидера Ирана
МИД КНДР уважает право народа Ирана на избрание нового верховного лидера