Потспред Ирана в ООН заявил о рисках ударов по НПЗ в стране

ООН, 11 мар - РИА Новости. Удары по топливным хранилищам в Иране несут риски для гражданских, вызвали серьезное загрязнение воздуха, заявил постпред ИРИ ООН Амир Саид Иравани.
Ссылаясь на данные Иранского общества Красного Полумесяца, он также отметил, что "взрывы вызвали серьезное загрязнение воздуха и значительные риски для здоровья гражданского населения, особенно детей, женщин, пожилых людей и лиц с тяжелыми заболеваниями".
Ранее иранский Красный полумесяц предупредил население о возможных кислотных дождях из-за попадания в атмосферу ядовитых соединений после ударов по НПЗ в стране и призвал население воздержаться от выхода на улицу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.