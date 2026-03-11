Потспред Ирана в ООН заявил о рисках ударов по НПЗ в стране

ООН, 11 мар - РИА Новости. Удары по топливным хранилищам в Иране несут риски для гражданских, вызвали серьезное загрязнение воздуха, заявил постпред ИРИ ООН Амир Саид Иравани.

Ранее иранский Красный полумесяц предупредил население о возможных кислотных дождях из-за попадания в атмосферу ядовитых соединений после ударов по НПЗ в стране и призвал население воздержаться от выхода на улицу.