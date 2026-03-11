Рейтинг@Mail.ru
Потспред Ирана в ООН заявил о рисках ударов по НПЗ в стране - РИА Новости, 11.03.2026
00:42 11.03.2026
Потспред Ирана в ООН заявил о рисках ударов по НПЗ в стране
Удары по топливным хранилищам в Иране несут риски для гражданских, вызвали серьезное загрязнение воздуха, заявил постпред ИРИ ООН Амир Саид Иравани.
в мире, иран, тегеран (город), сша, амир саид иравани, красный полумесяц, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Амир Саид Иравани, Красный полумесяц, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Потспред Ирана в ООН заявил о рисках ударов по НПЗ в стране

Постпред Иравани: удары по НПЗ в Иране несут риски для гражданских

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране. Архивное фото
ООН, 11 мар - РИА Новости. Удары по топливным хранилищам в Иране несут риски для гражданских, вызвали серьезное загрязнение воздуха, заявил постпред ИРИ ООН Амир Саид Иравани.
"В ночь на 7 марта 2026 года самолеты агрессора нанесли массированные удары по хранилищам топлива в Тегеране и других городах. Эти атаки привели к выбросу в атмосферу больших объемов опасных и токсичных загрязняющих веществ", - сказал Иравани журналистам.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран заявил об атаке на израильский НПЗ в Хайфе
Вчера, 11:04
Ссылаясь на данные Иранского общества Красного Полумесяца, он также отметил, что "взрывы вызвали серьезное загрязнение воздуха и значительные риски для здоровья гражданского населения, особенно детей, женщин, пожилых людей и лиц с тяжелыми заболеваниями".
Ранее иранский Красный полумесяц предупредил население о возможных кислотных дождях из-за попадания в атмосферу ядовитых соединений после ударов по НПЗ в стране и призвал население воздержаться от выхода на улицу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
