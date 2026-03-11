Рейтинг@Mail.ru
Иран считает повреждение авианосца "Авраам Линкольн" посланием США - РИА Новости, 11.03.2026
00:20 11.03.2026
Иран считает повреждение авианосца "Авраам Линкольн" посланием США
Иран считает повреждение авианосца "Авраам Линкольн" посланием США
Иран считает повреждение авианосца "Авраам Линкольн" посланием США

Посол Джалали: Иран нанес повреждения авианосцу США «Авраам Линкольн»

Посол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Иран смог нанести повреждения американскому авианосцу "Авраам Линкольн" и считает это посланием США, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана. Повреждение авианосца "Линкольна" было посланием, которое, надеемся, агрессор получил", - сказал дипломат.
Ранее военные Ирана несколько раз заявляли о запуске ракет в сторону авианосца США "Авраам Линкольн". Впервые они сказали об этом 1 марта, но тогда Центральное командование ВС США заявило, что попадания иранских ракет по авианосцу не было, они даже не приблизились к кораблю. В последний раз военные Ирана сообщали о пуске ракеты в сторону авианосца 6 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
