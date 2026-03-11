https://ria.ru/20260311/internet-2079930227.html
Песков: ограничение работы интернета нужно для безопасности
Граждане России не должны сомневаться в том, что ограничения в работе интернета вводятся для обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:44:00+03:00
2026-03-11T12:44:00+03:00
2026-03-11T12:49:00+03:00
технологии
россия
дмитрий песков
россия
Технологии, Россия, Дмитрий Песков
Песков: не нужно сомневаться, что ограничения интернета вводят для безопасности