12:44 11.03.2026 (обновлено: 12:49 11.03.2026)
Песков: ограничение работы интернета нужно для безопасности
технологии
россия
дмитрий песков
Песков: ограничение работы интернета нужно для безопасности

Песков: не нужно сомневаться, что ограничения интернета вводят для безопасности

Мужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Граждане России не должны сомневаться в том, что ограничения в работе интернета вводятся для обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Он подчеркнул, что ограничения интернета в РФ будут вводиться до тех пор, пока нужны меры для обеспечения безопасности россиян.
"Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное - это обеспечение безопасности", - добавил Песков, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Песков: ограничение интернета осуществляется в соответствии с законами
