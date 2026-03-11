Рейтинг@Mail.ru
Кардиологи делятся, как избежать раннего инсульта - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/insult-2079936019.html
Кардиологи делятся, как избежать раннего инсульта
Кардиологи делятся, как избежать раннего инсульта - РИА Новости, 11.03.2026
Кардиологи делятся, как избежать раннего инсульта
Инсульт — это не просто болезнь, это финальный крик организма, который годами пытался вам что-то сказать. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:41:00+03:00
2026-03-11T17:41:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:153:2000:1277_1920x0_80_0_0_9cb9dc414f5a9fd7c3b060d12f8cbb62.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_89:0:1866:1333_1920x0_80_0_0_6465b6bb16621cad07516e7644ba74d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Кардиологи делятся, как избежать раннего инсульта

© Depositphotos.com / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Depositphotos.com / belchonock
Больное сердце
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Инсульт — это не просто болезнь, это финальный крик организма, который годами пытался вам что-то сказать.
Какие советы помогут избежать встречи с инсультом? И от чего зависит его появление?

Душа против тела

Это то, о чем никто не говорит в поликлиниках. Врачи измеряют ваше давление, записывают числа, назначают таблетки. Но они не видят, как вы кипите гневом в метро, как вас трясет на совещаниях, как ночью вы лежите без сна, переживая какой-нибудь пустяк.
"Иногда инсульт является показателем того, что у человека есть серьезная психологическая проблема. И в данный момент у его подсознания нет другого способа "решить" эту проблему, кроме как вывести своего хозяина из процесса активной жизни — с помощью инсульта", — объясняет врач Павел Евдокименко.
Есть люди, которые годами взваливают на себя неподъемный груз. И вот один обычный день, когда давление немного выше нормы, — сосуд не выдерживает.
"Любопытно, что восстановление после инсульта у таких людей нередко зависит от того, насколько они осознали ошибочность своих прежних установок. Те из пациентов, которые готовы изменить ритм своей жизни, как правило, идут на поправку гораздо быстрее", — говорит Евдокименко.
Но большинство, выйдя из больницы, пытаются вернуться в прежнюю жизнь. Второй инсульт не заставляет себя ждать.
© Depositphotos.com / rbhavanaЧеловеческое сердце с ЭКГ
Человеческое сердце с ЭКГ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Depositphotos.com / rbhavana
Человеческое сердце с ЭКГ

Как слова разрушают сердце

Кажется, что нет ничего безопаснее телефонного разговора. Вы сидите на диване, пьете кофе, обсуждаете рабочие дела. Но Евгений Шляхто, главный внештатный кардиолог Минздрава России, видит в этом угрозу.
"Ученые пришли к выводу, что любители болтать по телефону чаще обращаются к врачу с жалобами на повышенное давление. Речь не идет о беседах по несколько часов — существенным считается, даже если за неделю вы говорите по телефону более 30 минут. Вероятность появления гипертонии оказалась на 12 процентов выше", — заявил Шляхто.
Кардиолог советует опираться не только на назначенные препараты, но и на спорт. "Важно не забывать о физической активности. Людям с давлением выше 140 на 90 хорошо подойдут плавание в бассейне, езда на велосипеде", — говорит он.
Но мало кто это делает. Люди надеются, что таблетка решит проблему. Что они смогут продолжать жить как прежде.

Правильное измерение — это спасение

Есть еще одна трагедия, которую заметили врачи: 90 процентов людей измеряют давление неправильно. И это люди, которые потом удивляются, что у них инсульт или инфаркт, хотя "они же контролировали".
Неправильная поза, неправильный размер манжеты, одно измерение в день — и вы видите цифры, которые вас успокаивают. Но ваше давление скачет ночью, скачет в моменты стресса.
Среди других советов: необходимо сидеть прямо, опираясь на спинку стула, и положить руки на стол; во время измерения следует избегать разговоров; стоит надеть одежду, которая не будет сдавливать или пережимать тело; ноги лучше не скрещивать.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Кардиограмма
Гипертонию называют тихим убийцей, потому что она часто не подает сигналы. Но на самом деле это мы их не слышим. Мы слишком заняты, слишком напряжены, неправильно измеряем давление.
И вот однажды, в обычный день, когда человек разговаривает по телефону и переживает из-за работы, его сердце просто сдается. Это не внезапность. Это финал истории, которая писалась годами.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала