Кардиологи делятся, как избежать раннего инсульта

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Инсульт — это не просто болезнь, это финальный крик организма, который годами пытался вам что-то сказать.

Какие советы помогут избежать встречи с инсультом? И от чего зависит его появление?

Душа против тела

Это то, о чем никто не говорит в поликлиниках. Врачи измеряют ваше давление, записывают числа, назначают таблетки. Но они не видят, как вы кипите гневом в метро, как вас трясет на совещаниях, как ночью вы лежите без сна, переживая какой-нибудь пустяк.

"Иногда инсульт является показателем того, что у человека есть серьезная психологическая проблема. И в данный момент у его подсознания нет другого способа "решить" эту проблему, кроме как вывести своего хозяина из процесса активной жизни — с помощью инсульта", — объясняет врач Павел Евдокименко.

Есть люди, которые годами взваливают на себя неподъемный груз. И вот один обычный день, когда давление немного выше нормы, — сосуд не выдерживает.

"Любопытно, что восстановление после инсульта у таких людей нередко зависит от того, насколько они осознали ошибочность своих прежних установок. Те из пациентов, которые готовы изменить ритм своей жизни, как правило, идут на поправку гораздо быстрее", — говорит Евдокименко.

Но большинство, выйдя из больницы, пытаются вернуться в прежнюю жизнь. Второй инсульт не заставляет себя ждать.

Как слова разрушают сердце

Кажется, что нет ничего безопаснее телефонного разговора. Вы сидите на диване, пьете кофе, обсуждаете рабочие дела. Но Евгений Шляхто, главный внештатный кардиолог Минздрава России, видит в этом угрозу.

"Ученые пришли к выводу, что любители болтать по телефону чаще обращаются к врачу с жалобами на повышенное давление. Речь не идет о беседах по несколько часов — существенным считается, даже если за неделю вы говорите по телефону более 30 минут. Вероятность появления гипертонии оказалась на 12 процентов выше", — заявил Шляхто.

Кардиолог советует опираться не только на назначенные препараты, но и на спорт. "Важно не забывать о физической активности. Людям с давлением выше 140 на 90 хорошо подойдут плавание в бассейне, езда на велосипеде", — говорит он.

Но мало кто это делает. Люди надеются, что таблетка решит проблему. Что они смогут продолжать жить как прежде.

Правильное измерение — это спасение

Есть еще одна трагедия, которую заметили врачи: 90 процентов людей измеряют давление неправильно. И это люди, которые потом удивляются, что у них инсульт или инфаркт, хотя "они же контролировали".

Неправильная поза, неправильный размер манжеты, одно измерение в день — и вы видите цифры, которые вас успокаивают. Но ваше давление скачет ночью, скачет в моменты стресса.

Среди других советов: необходимо сидеть прямо, опираясь на спинку стула, и положить руки на стол; во время измерения следует избегать разговоров; стоит надеть одежду, которая не будет сдавливать или пережимать тело; ноги лучше не скрещивать.

Гипертонию называют тихим убийцей, потому что она часто не подает сигналы. Но на самом деле это мы их не слышим. Мы слишком заняты, слишком напряжены, неправильно измеряем давление.