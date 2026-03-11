Рейтинг@Mail.ru
Центробанк за месяц получил более 100 жалоб на инсайдерские нарушения - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/insayder-2079967948.html
Центробанк за месяц получил более 100 жалоб на инсайдерские нарушения
Центробанк за месяц получил более 100 жалоб на инсайдерские нарушения - РИА Новости, 11.03.2026
Центробанк за месяц получил более 100 жалоб на инсайдерские нарушения
Новый цифровой сервис Центробанка России, с помощью которого можно анонимно проинформировать регулятора об инсайдерской торговле и манипулировании рынком,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:33:00+03:00
2026-03-11T14:33:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056427020.html
https://ria.ru/20260219/moshennichestvo-2075403376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Центробанк за месяц получил более 100 жалоб на инсайдерские нарушения

Марданов: Центробанк за месяц получил более 100 жалоб об инсайдерских нарушениях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Новый цифровой сервис Центробанка России, с помощью которого можно анонимно проинформировать регулятора об инсайдерской торговле и манипулировании рынком, оказался востребованным; за первый месяц работы на него поступило более 100 сообщений, заявил начальник главного управления Банка России по ЦФО Рустэм Марданов.
"Сервис работает, уже поступило более 100 сообщений. Банк России анализирует их с точки зрения наличия фактов манипулирования рынком и инсайдерской торговли", - рассказал Марданов интернет-агентству NEWS.ru.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Госдуму внесли пакет проектов по борьбе с манипулированием рынком
20 ноября 2025, 20:29
Представитель Центробанка не стал раскрывать содержание поступивших жалоб, но подчеркнул важность анонимного информирования для выявления серых схем. Это должно помочь в выявлении серых схем, которые наносят ущерб добросовестным участникам рынка.
В январе текущего года ЦБ сообщил о запуске на своем сайте сервиса, с помощью которого можно анонимно проинформировать регулятора об инсайдерской торговле и манипулировании рынком.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Центробанк назвал основные мошеннические тренды
19 февраля, 10:34
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала