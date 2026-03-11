Центробанк за месяц получил более 100 жалоб на инсайдерские нарушения

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Новый цифровой сервис Центробанка России, с помощью которого можно анонимно проинформировать регулятора об инсайдерской торговле и манипулировании рынком, оказался востребованным; за первый месяц работы на него поступило более 100 сообщений, заявил начальник главного управления Банка России по ЦФО Рустэм Марданов.
"Сервис работает, уже поступило более 100 сообщений. Банк России анализирует их с точки зрения наличия фактов манипулирования рынком и инсайдерской торговли", - рассказал Марданов интернет-агентству NEWS.ru.
Представитель Центробанка не стал раскрывать содержание поступивших жалоб, но подчеркнул важность анонимного информирования для выявления серых схем. Это должно помочь в выявлении серых схем, которые наносят ущерб добросовестным участникам рынка.
В январе текущего года ЦБ сообщил о запуске на своем сайте сервиса, с помощью которого можно анонимно проинформировать регулятора об инсайдерской торговле и манипулировании рынком.
