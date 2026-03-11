Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала порядок действий при инсульте или инфаркте - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 11.03.2026 (обновлено: 09:45 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/infarkt-2079841122.html
Врач назвала порядок действий при инсульте или инфаркте
Врач назвала порядок действий при инсульте или инфаркте - РИА Новости, 11.03.2026
Врач назвала порядок действий при инсульте или инфаркте
При первых признаках инфаркта или инсульта нужно сразу вызвать скорую, усадить или уложить больного в удобное положение и расслабить сдавливающую одежду, в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T04:12:00+03:00
2026-03-11T09:45:00+03:00
здоровье - общество
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg
https://ria.ru/20250811/kardiolog-2034492207.html
https://ria.ru/20250807/kardiolog-2033834767.html
https://ri.ria.ru/20260114/nauka-2067617376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, россия
Здоровье - Общество, Общество, Россия
Врач назвала порядок действий при инсульте или инфаркте

РИА Новости: при первых признаках инфаркта нужно вызвать скорую

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. При первых признаках инфаркта или инсульта нужно сразу вызвать скорую, усадить или уложить больного в удобное положение и расслабить сдавливающую одежду, в ожидании медиков не следует есть, пить и принимать лекарства без согласования с врачом, рассказала РИА Новости врач-кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Поскакалова.
"При возникновении признаков инфаркта миокарда или инсульта важно незамедлительно принять меры, так как это значительно повышает шансы на благополучный исход. В первую очередь необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, сказать диспетчеру точный адрес, предполагаемый диагноз и симптомы, возраст", - рассказала Поскакалова.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта
11 августа 2025, 03:08
В качестве мер самопомощи до приезда врача следует занять удобную позицию: в случае инсульта - лежа, слегка подняв голову и плечи, а при инфаркте миокарда - полусидя с приподнятыми ногами. Также стоит расслабить сдавливающую одежду, которая затрудняет дыхание, такую как галстук, ремень, воротник рубашки, отметила врач.
"Не следует пить воду, принимать пищу, а также какие-либо лекарственные средства - все действия должны быть согласованы с врачом", - подчеркнула Поскакалова.
Она добавила, что очень важно, чтобы как можно больше людей могли распознать признаки инфаркта или инсульта, поскольку человек, которого это затронуло, физически не способен адекватно оценить свое состояние и предпринять нужные шаги.
"Своевременная реакция окружающих способна спасти жизнь и предотвратить серьезные последствия", - отметила врач.
Боль в груди - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт миокарда
7 августа 2025, 03:26
Наиболее типичные симптомы инфаркта - жгучая или давящая боль за грудиной, которая отдает в левую руку, шею, угол нижней челюсти. При этом она не меняется при разном положении тела или на вдохе, длится обычно более 20 минут и не проходит при использовании нитроглицерина.
"Симптомы инфаркта у мужчин и женщин похожи, однако у женщин значительно чаще наблюдаются дополнительные проявления, например, тошнота, слабость, одышка, потливость", - обратила внимание Поскакалова.
Также могут встречаться атипичные формы инфаркта, связанные, скорее всего, с диабетом или пожилым возрастом. Боль может появляться в других местах грудной клетки, или может появляться только одышка, резкая слабость, тошнота, рвота, боли в животе, спине, холодный пот, неритмичное сердцебиение. Кроме того, симптомов вообще может не быть.
При инсульте у человека возникают различные неврологические симптомы в зависимости от того, какая область головного мозга поражена. "Наиболее распространенными являются асимметрия лица, например, опущение угла рта, нарушение речи, потеря равновесия, головокружение, внезапное ухудшение зрения, слабость или онемение в ноге или руке, как правило, с одной стороны тела", - добавила Поскакалова.
Кардиорегистратор физической активности - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Ростовские ученые создали прибор, сообщающий о близости инфаркта
14 января, 09:00
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала