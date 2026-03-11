Врач назвала порядок действий при инсульте или инфаркте

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. При первых признаках инфаркта или инсульта нужно сразу вызвать скорую, усадить или уложить больного в удобное положение и расслабить сдавливающую одежду, в ожидании медиков не следует есть, пить и принимать лекарства без согласования с врачом, рассказала РИА Новости врач-кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Поскакалова.
"При возникновении признаков инфаркта миокарда или инсульта важно незамедлительно принять меры, так как это значительно повышает шансы на благополучный исход. В первую очередь необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, сказать диспетчеру точный адрес, предполагаемый диагноз и симптомы, возраст", - рассказала Поскакалова.
Кардиолог назвал неочевидные признаки инфаркта
11 августа 2025, 03:08
В качестве мер самопомощи до приезда врача следует занять удобную позицию: в случае инсульта - лежа, слегка подняв голову и плечи, а при инфаркте миокарда - полусидя с приподнятыми ногами. Также стоит расслабить сдавливающую одежду, которая затрудняет дыхание, такую как галстук, ремень, воротник рубашки, отметила врач.
"Не следует пить воду, принимать пищу, а также какие-либо лекарственные средства - все действия должны быть согласованы с врачом", - подчеркнула Поскакалова.
Она добавила, что очень важно, чтобы как можно больше людей могли распознать признаки инфаркта или инсульта, поскольку человек, которого это затронуло, физически не способен адекватно оценить свое состояние и предпринять нужные шаги.
"Своевременная реакция окружающих способна спасти жизнь и предотвратить серьезные последствия", - отметила врач.
Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт миокарда
7 августа 2025, 03:26
Наиболее типичные симптомы инфаркта - жгучая или давящая боль за грудиной, которая отдает в левую руку, шею, угол нижней челюсти. При этом она не меняется при разном положении тела или на вдохе, длится обычно более 20 минут и не проходит при использовании нитроглицерина.
"Симптомы инфаркта у мужчин и женщин похожи, однако у женщин значительно чаще наблюдаются дополнительные проявления, например, тошнота, слабость, одышка, потливость", - обратила внимание Поскакалова.
Также могут встречаться атипичные формы инфаркта, связанные, скорее всего, с диабетом или пожилым возрастом. Боль может появляться в других местах грудной клетки, или может появляться только одышка, резкая слабость, тошнота, рвота, боли в животе, спине, холодный пот, неритмичное сердцебиение. Кроме того, симптомов вообще может не быть.
При инсульте у человека возникают различные неврологические симптомы в зависимости от того, какая область головного мозга поражена. "Наиболее распространенными являются асимметрия лица, например, опущение угла рта, нарушение речи, потеря равновесия, головокружение, внезапное ухудшение зрения, слабость или онемение в ноге или руке, как правило, с одной стороны тела", - добавила Поскакалова.
Ростовские ученые создали прибор, сообщающий о близости инфаркта
14 января, 09:00