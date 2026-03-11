Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал основные риски нерегулируемого развития ИИ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ii-2079879489.html
Медведев назвал основные риски нерегулируемого развития ИИ
Медведев назвал основные риски нерегулируемого развития ИИ - РИА Новости, 11.03.2026
Медведев назвал основные риски нерегулируемого развития ИИ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал главные риски нерегулируемого развития технологий искусственного интеллекта, упомянув рост безработицы, хакерские... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:04:00+03:00
2026-03-11T10:04:00+03:00
технологии
россия
дмитрий медведев
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
https://ria.ru/20260111/potrebnost-2067208964.html
https://ria.ru/20250930/medvedev-2045360080.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, дмитрий медведев, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Искусственный интеллект (ИИ)
Медведев назвал основные риски нерегулируемого развития ИИ

Медведев перечислил главные риски нерегулируемого развития технологий ИИ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал главные риски нерегулируемого развития технологий искусственного интеллекта, упомянув рост безработицы, хакерские атаки на критически важные объекты и потерю контроля человека над нейросетями.
Медведев в статье для журнала "Эксперт" отмечает, что искусственный интеллект является одной из пяти технологий, которые изменят будущее человечества. В то же время, у развития ИИ есть и оборотная сторона, которая несет существенные риски.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В МТС рассказали, почему в России не хватает специалистов по ИИ
11 января, 11:13
"Широкое использование ИИ ставит под угрозу рабочие места миллионов людей и, как следствие, создает предпосылки для экспоненциального роста безработицы и нарушения международных цепочек разделения труда", - пишет Медведев в статье.
Еще одной проблемой зампред Совбеза РФ видит уязвимость критически важной инфраструктуры перед хакерскими атаками.
"Сейчас уже просматривается перспектива передачи ИИ управления большими производственными процессами, в ходе которых применяются критические технологии, а также верхнеуровневыми институтами - холдинговыми компаниями и даже целыми отраслями экономики. И при определенных условиях это чревато глобальными рисками, в частности, хакерских атак на критическую инфраструктуру", - уточняет он.
В то же время, самая большая опасность, по мнению Медведева, связана с возможной утратой контроля над технологиями ИИ. Зампред Совбеза отмечает, что люди уже не в состоянии "в силу естественной ограниченности человеческого разума понять, как ИИ пришел к тому или иному выводу". В качестве примера он моделирует ситуацию, когда из-под контроля вышли нейросети, которые используются в управлении электростанциями, включая атомные. В случае сбоя существуют риски, что человек просто не разберется в его причине, считает он.
"Вот тут-то для человечества и начинается предчувствие Апокалипсиса. Отсюда один шаг к модели "злого ИИ", которая, как и все иные, может материализоваться. То есть к ситуации, когда сбой важной системы происходит по прямому умыслу самого ИИ. Такой сценарий сегодня допускают вполне реальные политики и представители крупного бизнеса", - добавляет Медведев в статье.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Медведев раскрыл, использует ли нейросети для написания своих постов
30 сентября 2025, 13:50
 
ТехнологииРоссияДмитрий МедведевИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала