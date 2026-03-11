Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила об атаке на оборонное предприятие в Израиле
01:53 11.03.2026
"Хезболла" заявила об атаке на оборонное предприятие в Израиле
"Хезболла" заявила об атаке на оборонное предприятие в Израиле
Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удар ракетами по предприятию оборонной промышленности Yodifat в районе израильского города Акко, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T01:53:00+03:00
2026-03-11T01:53:00+03:00
в мире
ливан
израиль
акко
али хаменеи
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
2026
в мире, ливан, израиль, акко, али хаменеи, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Акко, Али Хаменеи, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" заявила об атаке на оборонное предприятие в Израиле

"Хезболла" заявила о ракетном ударе по предприятию ОПК в Израиле

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары
 Бойцы ливанского движения Хезболлах нанесли ракетные удары
© IRNA
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удар ракетами по предприятию оборонной промышленности Yodifat в районе израильского города Акко, говорится в заявлении движения.
"Бойцы исламского сопротивления во вторник, 10.03.2026, в 17.10 нанесли ракетный удар по предприятию Yodifat, специализирующемуся на производстве продукции военного назначения, к юго-востоку от Акко", - говорится в заявлении.
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения движения "Хезболлы"
10 марта, 21:06
Также в шиитском сопротивлении заявили о нанесении ударов по более чем пяти местам скопления живой силы израильских военных на границе с Ливаном, уничтожении артиллерийской батареи в поселение Саса в верхней Галилее и о прямом боестолкновении бойцов движения с израильскими военными при попытке продвинуться на территорию Ливана в районе Айтарун.
В ночь на 2 марта движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ армия Израиля начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек и 1444 получили ранения. Около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В миреЛиванИзраильАккоАли ХаменеиХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
