"Хезболла" заявила об атаке на оборонное предприятие в Израиле

БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удар ракетами по предприятию оборонной промышленности Yodifat в районе израильского города Акко, говорится в заявлении движения.
"Бойцы исламского сопротивления во вторник, 10.03.2026, в 17.10 нанесли ракетный удар по предприятию Yodifat, специализирующемуся на производстве продукции военного назначения, к юго-востоку от Акко", - говорится в заявлении.
Также в шиитском сопротивлении заявили о нанесении ударов по более чем пяти местам скопления живой силы израильских военных на границе с Ливаном, уничтожении артиллерийской батареи в поселение Саса в верхней Галилее и о прямом боестолкновении бойцов движения с израильскими военными при попытке продвинуться на территорию Ливана в районе Айтарун.
В ночь на 2 марта движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ армия Израиля начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек и 1444 получили ранения. Около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
