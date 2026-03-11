"Хезболла" заявила об атаке на оборонное предприятие в Израиле

БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удар ракетами по предприятию оборонной промышленности Yodifat в районе израильского города Акко, говорится в заявлении движения.

"Бойцы исламского сопротивления во вторник, 10.03.2026, в 17.10 нанесли ракетный удар по предприятию Yodifat, специализирующемуся на производстве продукции военного назначения, к юго-востоку от Акко", - говорится в заявлении.