В Херсоне глава сети ломбардов сбежал с украшениями на 194 тысячи долларов - РИА Новости, 11.03.2026
14:09 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/herson-2079957706.html
В Херсоне глава сети ломбардов сбежал с украшениями на 194 тысячи долларов
херсон, киев
Херсон, Киев
В Херсоне глава сети ломбардов сбежал с украшениями на 194 тысячи долларов

В Херсоне глава сети ломбардов присвоил драгоценности более чем на $194 тыс

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЮвелирные цепочки из золота
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Руководитель сети ломбардов в подконтрольном ВСУ Херсоне присвоил изделия из драгоценных металлов более чем на 194 тысячи долларов, сообщила подконтрольная Киеву Херсонская областная прокуратура.
"Подозреваемый… возглавлял в Херсоне несколько отделений сетей ломбардов, принадлежавших двум фирмам. 24 февраля 2022 года… мужчина получил указание руководства изъять все изделия из драгоценных металлов из подчиненных ему отделений и передать их в Киев для хранения в центральном хранилище. Подозреваемый забрал заложенное имущество из восьми отделений. Впрочем, передавать в столицу не стал, присвоив его. Сумма ущерба… составила более 8,5 миллиона гривен (194 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Шантаж не сработает". Европа жестко осадила Украину
Вчера, 08:00
Отмечается, что мужчина нес полную индивидуальную материальную ответственность за хранение, перечисление, выдачу, перемещение денег и материальных ценностей, принятых в залог.
По данным прокуратуры, фигурант скрывается от следствия. Ему заочно предъявлено обвинение по статье о присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Задержание на берегу Дуная местного жителя, который планировал бежать от мобилизации в Румынию - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Житель Одесской области планировал сбежать в Румынию на водном скутере
Вчера, 13:37
 
ХерсонКиев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
