В Херсоне глава сети ломбардов сбежал с украшениями на 194 тысячи долларов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Руководитель сети ломбардов в подконтрольном ВСУ Херсоне присвоил изделия из драгоценных металлов более чем на 194 тысячи долларов, сообщила подконтрольная Киеву Херсонская областная прокуратура.

По данным прокуратуры, фигурант скрывается от следствия. Ему заочно предъявлено обвинение по статье о присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.