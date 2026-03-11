В Хабаровске провели уникальную операцию по спасению зрения пенсионера

ВЛАДИВОСТОК, 11 мар — РИА Новости. Врачам в Хабаровске удалось спасти зрение 76-летнему мужчине в ходе уникальной операции, сообщает Минздрав Хабаровского края.

Пациент на протяжении 50 лет занимается резьбой по дереву — идеальное зрение для такого рода деятельности необходимо. Поэтому, узнав о катаракте, пенсионер принял решение сделать операцию. Но когда врачи начали готовить к ней пациента, выяснилось, что из-за болезни Бехтерева позвоночник пациента полностью утратил гибкость, и принять горизонтальное положение, необходимое для операции, он не сможет.

"Хирургам пришлось проявить настоящую изобретательность. Было решено проводить вмешательство в положении стоя, а операционный микроскоп держать под углом примерно 45 градусов. Добавляло сложностей и то, что в 90-е годы Олег Алексеевич (пациент. — Прим. ред.) уже перенес здесь радикальную кератотомию — старые микроразрезы на роговице сделали стандартный хирургический доступ невозможным. Тем не менее, благодаря профессионализму хирургов филиала, операция прошла успешно", — говорится в сообщении Минздрава.