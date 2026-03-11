Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд оставил в силе запрет Google на разбирательства по "Гуглу" - РИА Новости, 11.03.2026
13:21 11.03.2026
Верховный суд оставил в силе запрет Google на разбирательства по "Гуглу"
Верховный суд оставил в силе запрет Google на разбирательства по "Гуглу" - РИА Новости, 11.03.2026
Верховный суд оставил в силе запрет Google на разбирательства по "Гуглу"
Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех инстанций, которые запретили ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в суде США в... РИА Новости, 11.03.2026
москва, google, вооруженные силы рф, девятый арбитражный апелляционный суд
Москва, Google, Вооруженные силы РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд
Верховный суд оставил в силе запрет Google на разбирательства по "Гуглу"

Верховный суд РФ сохранил запрет структурам Google на разбирательства с "Гуглом"

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех инстанций, которые запретили ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в суде США в отношении российского ООО "Гугл" и его конкурсного управляющего Валерия Таляровского, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Запрет в ВС РФ обжаловали не только Google Ireland, но и американские Google LLC и Google International LLC, однако судья Сергей Самуйлов не нашел оснований для пересмотра этого спора.
Верховный суд поддержал требования к Google на 91,5 квинтиллиона рублей
18 февраля, 08:53
Верховный суд поддержал требования к Google на 91,5 квинтиллиона рублей
18 февраля, 08:53
Арбитражный суд Москвы в январе 2025 года в деле о банкротстве "Гугла" по заявлению Таляровского в качестве обеспечительных мер запретил Google Ireland "продолжать любые судебные разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния", в которых Google Ireland в свою очередь требует запретить Таляровскому оспаривать ее сделки с "Гуглом", а также требовать ее привлечения к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла".
Структуры Google обжаловали запрет, но и первая инстанция, и суды апелляционной и кассационной инстанций его сохранили.
Обеспечительные меры были приняты в рамках двух обособленных споров – по заявлению Таляровского о привлечении бывших контролирующих лиц "Гугла" к субсидиарной ответственности и по его же заявлению об оспаривании ряда сделок "Гугла" с Google Ireland, в котором управляющий изначально просил взыскать с ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей, но потом увеличил сумму иска.
Второй из этих споров уже рассмотрен по существу. Суд в феврале взыскал с Google Ireland около 160,3 миллиарда рублей, признав незаконными сделки "Гугла" и Google Ireland - расторжение договора о перепродаже рекламного пространства 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018 года, а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 2018 по 2022 год в размере свыше 373,7 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей
10 марта, 11:40
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей
10 марта, 11:40
 
МоскваGoogleВооруженные силы РФДевятый арбитражный апелляционный суд
 
 
