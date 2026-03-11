https://ria.ru/20260311/grem-2079847818.html
Американская журналистка назвала сенатора Грэма* маньяком-убийцей
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американская журналистка Мегин Келли раскритиковала сенатора-республиканца Линдси Грэма* и назвала его маньяком-убийцей за угрозы другим государствам и "кровожадность" в вопросе конфликта с Ираном.
"У тех из нас, у кого есть дети, особенно у матерей, чьи дети служат в армии, нет такой кровожадности, как у тебя, бездетный странный тип... Меня очень расстраивает, что из-за того, что Линдси Грэм* решил в своем темном подвальном углу снова посмотреть на взрывы бомб, погибли семь военнослужащих", - сказала Келли
в своей передаче на платформе SiriusXM, ее цитирует издание Huff Post
.
Кроме того, журналистка несколько раз критически высказалась в адрес Грэма и в соцсети Х.
"Когда это Линдси Грэм* стал нашим президентом? За последние 24 часа он угрожал Ливану
, Кубе
, Саудовской Аравии
, всему арабскому региону, а теперь и Испании", - написала она в своем профиле, также назвав Грэма "маньяком-убийцей".
В понедельник Грэм пригрозил Саудовской Аравии последствиями, если королевство не начнет отражать иранские воздушные атаки.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.