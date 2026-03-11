Рейтинг@Mail.ru
Американская журналистка назвала сенатора Грэма* маньяком-убийцей
05:57 11.03.2026
Американская журналистка назвала сенатора Грэма* маньяком-убийцей
Американская журналистка назвала сенатора Грэма* маньяком-убийцей - РИА Новости, 11.03.2026
Американская журналистка назвала сенатора Грэма* маньяком-убийцей
Американская журналистка Мегин Келли раскритиковала сенатора-республиканца Линдси Грэма* и назвала его маньяком-убийцей за угрозы другим государствам и... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
саудовская аравия
сша
мегин келли
иран
саудовская аравия
сша
в мире, иран, саудовская аравия, сша, мегин келли
В мире, Иран, Саудовская Аравия, США, Мегин Келли
Американская журналистка назвала сенатора Грэма* маньяком-убийцей

Журналистка Келли назвала сенатора Грэма маньяком за его позицию по Ирану

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американская журналистка Мегин Келли раскритиковала сенатора-республиканца Линдси Грэма* и назвала его маньяком-убийцей за угрозы другим государствам и "кровожадность" в вопросе конфликта с Ираном.
"У тех из нас, у кого есть дети, особенно у матерей, чьи дети служат в армии, нет такой кровожадности, как у тебя, бездетный странный тип... Меня очень расстраивает, что из-за того, что Линдси Грэм* решил в своем темном подвальном углу снова посмотреть на взрывы бомб, погибли семь военнослужащих", - сказала Келли в своей передаче на платформе SiriusXM, ее цитирует издание Huff Post.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
1 марта, 15:39
Кроме того, журналистка несколько раз критически высказалась в адрес Грэма и в соцсети Х.
"Когда это Линдси Грэм* стал нашим президентом? За последние 24 часа он угрожал Ливану, Кубе, Саудовской Аравии, всему арабскому региону, а теперь и Испании", - написала она в своем профиле, также назвав Грэма "маньяком-убийцей".
В понедельник Грэм пригрозил Саудовской Аравии последствиями, если королевство не начнет отражать иранские воздушные атаки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В миреИранСаудовская АравияСШАМегин Келли
 
 
