В России впервые принят ГОСТ для "правильной" медовухи

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на медовуху, в котором впервые закрепляется понятие медовухи, требования вступят в силу в июле текущего года, выяснило РИА Новости, изучив данные документа Росстандарта.

Новый ГОСТ вводит четкое определение того, какой напиток можно считать медовухой. Это слабоалкогольный напиток брожения крепостью от 1,5% до 6%, изготовленный путем спиртового брожения сусла, содержащего не менее 8% меда. Разрешается для подслащивания использовать мед или иные продукты пчеловодства, а также растительное сырье, допускаются также натуральные сахаросодержащие вещества. Кроме того, разрешается насыщать напиток диоксидом углерода в результате брожения сусла медового.

Отмечается, что медовуха должна иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат с оттенками, обусловленными используемым сырьем.

Как пояснили агентству в Росстандарте , могут производиться медовухи фильтрованные и нефильтрованные (неосветленные и осветленные), пастеризованные и непастеризованные, холодной стерилизации (обеспложенные).

Помимо этого, стандарт расширяет перечень сырья, из которого можно изготовлять напиток. Теперь, помимо хлебопекарных прессованных и сушеных дрожжей, пивоваренных и винных, можно использовать дрожжи для медовухи и спиртовые по нормативным документам.

"Введение ГОСТа на традиционный напиток направлено на сохранение аутентичных рецептур, обеспечение стабильного качества продукции и защиту интересов потребителей, что особенно важно в год, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом единства народов России", - добавили в Росстандарте.