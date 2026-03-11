В России впервые принят ГОСТ для "правильной" медовухи

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на медовуху, в котором впервые закрепляется понятие медовухи, требования вступят в силу в июле текущего года, выяснило РИА Новости, изучив данные документа Росстандарта.
Новый ГОСТ вводит четкое определение того, какой напиток можно считать медовухой. Это слабоалкогольный напиток брожения крепостью от 1,5% до 6%, изготовленный путем спиртового брожения сусла, содержащего не менее 8% меда. Разрешается для подслащивания использовать мед или иные продукты пчеловодства, а также растительное сырье, допускаются также натуральные сахаросодержащие вещества. Кроме того, разрешается насыщать напиток диоксидом углерода в результате брожения сусла медового.
Отмечается, что медовуха должна иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат с оттенками, обусловленными используемым сырьем.
Как пояснили агентству в Росстандарте, могут производиться медовухи фильтрованные и нефильтрованные (неосветленные и осветленные), пастеризованные и непастеризованные, холодной стерилизации (обеспложенные).
Помимо этого, стандарт расширяет перечень сырья, из которого можно изготовлять напиток. Теперь, помимо хлебопекарных прессованных и сушеных дрожжей, пивоваренных и винных, можно использовать дрожжи для медовухи и спиртовые по нормативным документам.
"Введение ГОСТа на традиционный напиток направлено на сохранение аутентичных рецептур, обеспечение стабильного качества продукции и защиту интересов потребителей, что особенно важно в год, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом единства народов России", - добавили в Росстандарте.
Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
