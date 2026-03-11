Рейтинг@Mail.ru
17:57 11.03.2026 (обновлено: 18:48 11.03.2026)
ЕР внесла в ГД поправки по совершенствованию трудового законодательства
общество, россия, андрей исаев, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Андрей Исаев, Госдума РФ, Единая Россия
© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" внесла поправки по совершенствованию трудового законодательства, которые дополняют перечень признаков, по которым можно отделить трудовые отношения между работником и работодателем от гражданско-правовых, сообщил заместитель руководителя фракции, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
"Группа депутатов фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, направленные на совершенствование трудового законодательства. Эти поправки дополняют перечень признаков, по которым можно отделить трудовые отношения между работником и работодателем от гражданско-правовых", - написал Исаев в своем Telegram-канале.
По его словам, для работника установление гражданско-правовых отношений означает, что он лишается законных прав на отпуск, на зарплату не ниже МРОТ, на нормирование рабочего времени, охрану труда и целый ряд других социальных гарантий, которые вытекают из трудового законодательства.
"Мы понимаем, что есть ситуации и случаи, когда отношения действительно носят гражданско-правовой характер. Например, когда человека наняли для того, чтобы он сделал сайт организации, или провел ремонт в офисе, или написал статью в газету. Но когда за гражданско-правовыми выдаются трудовые отношения, то это нарушение прав работников", - добавил депутат.
Поэтому, как уточнил Исаев, "Единая Россия" внесла в Трудовой кодекс новые признаки трудовых отношений, которые были определены в 2018 году Верховным судом.
"Это систематическая занятость у работодателя, предоставление работнику еженедельных выходных дней и ежегодного отпуска, регулярные выплаты, осуществляемые работодателем. Мы также добавили к этим признакам еще один - получение прибыли работодателем. Таким образом, Рострудинспекция получит право выносить предписание о необходимости устранения нарушений и переоформлении гражданско-правовых отношений в трудовые", - рассказал он.
Парламентарий добавил, что сегодня такое нарушение Рострудинспекция может выявить только в случае расследования несчастного случая, а благодаря поправкам она сможет получить прямое право проверки, и если соответствующее предписание не будет исполнено, то Рострудинспекция сможет наложить административное взыскание на работодателя, а работник по желанию сможет участвовать в рассмотрении дела в суде.
"Кроме того, мы предлагаем, чтобы административная ответственность за уклонение от заключения трудового договора наступала за каждый случай в отдельности. Эти поправки согласованы сторонами социального партнерства, полностью поддерживаются профсоюзами, Правительством РФ и работодателями. Мы предлагаем ввести их в действие с 1 марта 2027 года", - подытожил Исаев.
