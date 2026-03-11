Комитет ГД одобрил обязанность детей мигрантов в 18 лет выехать из России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из РФ в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент.

Проектом также предлагается запретить выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума. В сопроводительных документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ

Законопроектом предусматривается представление в МВД России налоговыми органами в автоматическом режиме информации о полученной иностранными гражданами сумме доходов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.

Законопроектом предлагается уточнить, что в целях подтверждения временного (постоянного) проживания в России вместе с соответствующим уведомлением иностранный гражданин обязан подать один из следующих документов: справку о полученной физическими лицами сумме доходов за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники доходов данного иностранного гражданина за прошедший календарный год.