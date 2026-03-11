Рейтинг@Mail.ru
Комитет ГД одобрил обязанность детей мигрантов в 18 лет выехать из России - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 11.03.2026 (обновлено: 15:28 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/gosduma-2079979870.html
Комитет ГД одобрил обязанность детей мигрантов в 18 лет выехать из России
Комитет ГД одобрил обязанность детей мигрантов в 18 лет выехать из России - РИА Новости, 11.03.2026
Комитет ГД одобрил обязанность детей мигрантов в 18 лет выехать из России
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате парламента принять в первом чтении правительственный... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:18:00+03:00
2026-03-11T15:28:00+03:00
общество
россия
госдума рф
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260222/pasport-2076040129.html
https://ria.ru/20260221/migranty-2076008853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, снг
Общество, Россия, Госдума РФ, СНГ
Комитет ГД одобрил обязанность детей мигрантов в 18 лет выехать из России

Комитет ГД одобрил обязанность детей трудовых мигрантов в 18 лет выехать из РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из РФ в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент.
Проектом также предлагается запретить выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума. В сопроводительных документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ.
Паспорт гражданина и конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В МВД рассказали, что грозит за несвоевременную замену паспорта
22 февраля, 04:49
Законопроектом предусматривается представление в МВД России налоговыми органами в автоматическом режиме информации о полученной иностранными гражданами сумме доходов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.
Законопроектом предлагается уточнить, что в целях подтверждения временного (постоянного) проживания в России вместе с соответствующим уведомлением иностранный гражданин обязан подать один из следующих документов: справку о полученной физическими лицами сумме доходов за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники доходов данного иностранного гражданина за прошедший календарный год.
Кроме того, проектом предлагается аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее десяти месяцев в течение года со дня их выдачи. Такие условия предлагается распространить и на иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, в случае если в отчетном году такая деятельность осуществлялась менее десяти месяцев и/или уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на его иждивении подтверждена за период менее десяти месяцев.
Посетители в многофункциональном миграционном центре - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Внесенный в Госдуму проект уточняет условия аннулирования ВНЖ для мигрантов
21 февраля, 19:32
 
ОбществоРоссияГосдума РФСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала