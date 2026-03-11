Рейтинг@Mail.ru
Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму - РИА Новости, 11.03.2026
14:20 11.03.2026
Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму
Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, расширяющий права граждан, работавших в Крыму и Севастополе, на пенсионное... РИА Новости, 11.03.2026
общество, республика крым, севастополь, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Республика Крым, Севастополь, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму

Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, расширяющий права граждан, работавших в Крыму и Севастополе, на пенсионное обеспечение.
Закон включает в страховой стаж для определения права на страховую пенсию и исчисления ее размера периоды работы или иной деятельности в Крыму и Севастополе с 17 марта по 31 декабря 2014 года.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после их воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась.
По его словам, "важно, чтобы социальные права всех жителей регионов, ставших частью нашей страны, были едиными".
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Совфеде назвали условия для назначения страховой пенсии по старости
22 февраля, 03:29
 
ОбществоРеспублика КрымСевастопольРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
