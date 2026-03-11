https://ria.ru/20260311/gosduma-2079962410.html
Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму
Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму - РИА Новости, 11.03.2026
Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, расширяющий права граждан, работавших в Крыму и Севастополе, на пенсионное... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:20:00+03:00
2026-03-11T14:20:00+03:00
2026-03-11T14:20:00+03:00
общество
республика крым
севастополь
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20260222/pensiya-2076037704.html
республика крым
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, севастополь, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Республика Крым, Севастополь, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму
Госдума расширила период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе