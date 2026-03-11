Рейтинг@Mail.ru
Законопроект о запрете продажи вейпов находится в Госдуме, заявил Нилов
12:07 11.03.2026
Законопроект о запрете продажи вейпов находится в Госдуме, заявил Нилов
экономика, россия, ярослав нилов, госдума рф
Экономика, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЯрослав Нилов
Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Ярослав Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Законопроект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме, но окончательное решение ещё не принято, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Пока не поздно, вейпы нужно остановить. Этот проект закона находится в Государственной думе. Инициатива, под которой подписались представители почти всех фракций, но пока решение окончательно не принято. Но мы видим, как уже на уровне губернаторов, в прошлом губернатор (Калининградской области Антон - ред.) Алиханов, сейчас министр (промышленности и торговли - ред.), он открыто поддерживал позицию о полном запрете. Губернатор (Глеб - ред.) Никитин в Нижегородской области поднимал этот вопрос публично на встрече с президентом", - сказал Нилов.
По мнению депутата, Россия рано или поздно к этому придет.
"Но вейпы - очевидно, что сегодня это не просто устройство для подачи никотина. Это такие продуманные, умные гаджеты, которые формируют определенную зависимость. Скоро туда искусственный интеллект, наверное, подключится и будет сложнее и сложнее с ними бороться", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что количество вейпов, которые используются в РФ, увеличивается, а возраст потребителей снижается.
"Поэтому, пока не поздно, надо поставить точку в вопросах вейпов. Но вейпы – это подакцизный товар, это доходная часть в бюджет. И это огромные выпадающие доходы. Конечно, есть риск, что вейпы уйдут в тень и их будут продавать. Но, к сожалению, сегодня вот это цивилизованное регулирование, оно не дает плодов", - добавил Нилов.
