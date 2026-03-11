Рейтинг@Mail.ru
08:50 11.03.2026
В Госдуме предложили ужесточить правила содержания крыш в оттепель
В Госдуме предложили ужесточить правила содержания крыш в оттепель
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил комплекс мер по совершенствованию правил содержания кровель в оттепель, в частности, усилить административную... РИА Новости, 11.03.2026
общество
дмитрий свищев
госдума рф
https://ria.ru/20260304/sk-2078544097.html
https://ria.ru/20260304/sneg-2078370987.html
https://ria.ru/20260302/malchik-2077943490.html
общество, дмитрий свищев, госдума рф
Общество, Дмитрий Свищев, Госдума РФ
В Госдуме предложили ужесточить правила содержания крыш в оттепель

Депутат Свищев: в России нужно уточнить требования к очистке крыш

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил комплекс мер по совершенствованию правил содержания кровель в оттепель, в частности, усилить административную ответственность управляющих организаций, уточнить сезонные требования к очистке крыш и разработать рекомендации по оперативному реагированию на обращения граждан, связанные с угрозой схода снега и наледи.
Соответствующее обращение в адрес главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
Работа СК РФ на месте обрушени крыши цеха завода в Туле - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Тульской области завели уголовное дело после обрушения крыши на заводе
4 марта, 17:48
"Полагаю целесообразным рассмотреть следующие направления: уточнение сезонных требований к организации работ по очистке кровель, включая определение предельных сроков реагирования на погодные изменения и порядок взаимодействия управляющих организаций с экстренными службами; рассмотрение вопроса об усилении административной ответственности управляющих организаций за ненадлежащее содержание кровель в период, создающий повышенную опасность для жизни и здоровья граждан", - сказано в документе.
Парламентарий также считает необходимым провести анализ достаточности и эффективности действующих регламентов содержания общего имущества многоквартирных домов в части, касающейся сезонной очистки кровель от снега и наледи, с учетом необходимости их актуализации применительно к периодам резкого изменения погодных условий.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Чувашии возбудили дело после обрушения крыши дома от скопившегося снега
4 марта, 09:18
"Разработка дополнительных рекомендаций по оперативному реагированию на обращения граждан, связанные с угрозой схода снега и наледи, и повышению информированности населения о мерах безопасности", - следует из текста письма.
Кроме того, предлагается усилить координацию управляющих организаций в период активного таяния снега, в том числе через органы государственного жилищного надзора и муниципальные центры управления.
В беседе с РИА Новости Свищев обратил внимание, что проблема с падающими во время оттепели снегом и льдом повторяется каждый год, что приводит к порче имущества и травмам у людей. Поэтому, считает он, УК должны "заблаговременно готовиться к сезонным рискам и четко знать алгоритмы действий".
Депутат убежден, что реализация предложенных мер позволит снизить количество трагедий, связанных с падением снега и наледи, а также повысит ответственность управляющих организаций за безопасность граждан на придомовых территориях.
Место падения снега с крыши здания на несовершеннолетнего ребенка в Фурманове - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Ивановской области ребенок пострадал из-за падения снега с крыши
2 марта, 16:47
 
ОбществоДмитрий СвищевГосдума РФ
 
 
