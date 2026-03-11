В Госдуме предложили ужесточить правила содержания крыш в оттепель

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил комплекс мер по совершенствованию правил содержания кровель в оттепель, в частности, усилить административную ответственность управляющих организаций, уточнить сезонные требования к очистке крыш и разработать рекомендации по оперативному реагированию на обращения граждан, связанные с угрозой схода снега и наледи.

Соответствующее обращение в адрес главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Полагаю целесообразным рассмотреть следующие направления: уточнение сезонных требований к организации работ по очистке кровель, включая определение предельных сроков реагирования на погодные изменения и порядок взаимодействия управляющих организаций с экстренными службами; рассмотрение вопроса об усилении административной ответственности управляющих организаций за ненадлежащее содержание кровель в период, создающий повышенную опасность для жизни и здоровья граждан", - сказано в документе.

Парламентарий также считает необходимым провести анализ достаточности и эффективности действующих регламентов содержания общего имущества многоквартирных домов в части, касающейся сезонной очистки кровель от снега и наледи, с учетом необходимости их актуализации применительно к периодам резкого изменения погодных условий.

"Разработка дополнительных рекомендаций по оперативному реагированию на обращения граждан, связанные с угрозой схода снега и наледи, и повышению информированности населения о мерах безопасности", - следует из текста письма.

Кроме того, предлагается усилить координацию управляющих организаций в период активного таяния снега, в том числе через органы государственного жилищного надзора и муниципальные центры управления.

В беседе с РИА Новости Свищев обратил внимание, что проблема с падающими во время оттепели снегом и льдом повторяется каждый год, что приводит к порче имущества и травмам у людей. Поэтому, считает он, УК должны "заблаговременно готовиться к сезонным рискам и четко знать алгоритмы действий".