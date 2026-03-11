Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску военным преступлением - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/gosduma-2079858108.html
В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску военным преступлением
В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску военным преступлением - РИА Новости, 11.03.2026
В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску военным преступлением
Ракетный удар ВСУ по Брянску был заранее спланирован с целью убийства максимального числа гражданского населения, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T08:16:00+03:00
2026-03-11T08:16:00+03:00
брянская область
россия
брянск
дмитрий белик
александр богомаз
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079832902.html
https://ria.ru/20260310/kiev-2079793957.html
брянская область
россия
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, брянск, дмитрий белик, александр богомаз, вооруженные силы украины, госдума рф
Брянская область, Россия, Брянск, Дмитрий Белик, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску военным преступлением

Белик: удар ВСУ по Брянску был спланирован с целью убийства граждан

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Ракетный удар ВСУ по Брянску был заранее спланирован с целью убийства максимального числа гражданского населения, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Атака по Брянску была заранее спланирована с учетом максимального нанесения ущерба и убийства гражданского населения. Удар по Брянску - военное преступление", - сказал Белик.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Эксперт назвал удар ВСУ по Брянску признаком стремления к эскалации
Вчера, 02:18
По его словам, подобными атаками киевский режим в очередной раз доказал, что идет путем фашистов, прославившихся карательными операциями и чудовищными преступлениями против человечества.
"ВСУ - это армия-побратим отрядов гитлеровского СС", - подчеркнул депутат.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненных доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев взял ответственность за теракт в Брянске
10 марта, 20:13
 
Брянская областьРоссияБрянскДмитрий БеликАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала