В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску военным преступлением

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Ракетный удар ВСУ по Брянску был заранее спланирован с целью убийства максимального числа гражданского населения, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, подобными атаками киевский режим в очередной раз доказал, что идет путем фашистов, прославившихся карательными операциями и чудовищными преступлениями против человечества.