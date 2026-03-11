В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску военным преступлением

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Ракетный удар ВСУ по Брянску был заранее спланирован с целью убийства максимального числа гражданского населения, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Атака по Брянску была заранее спланирована с учетом максимального нанесения ущерба и убийства гражданского населения. Удар по Брянску - военное преступление", - сказал Белик.
По его словам, подобными атаками киевский режим в очередной раз доказал, что идет путем фашистов, прославившихся карательными операциями и чудовищными преступлениями против человечества.
"ВСУ - это армия-побратим отрядов гитлеровского СС", - подчеркнул депутат.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненных доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии.
Киев взял ответственность за теракт в Брянске
10 марта, 20:13