В МИД Белоруссии назвали укрепление партнерства с Россией приоритетом

МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Укрепление стратегического партнерства с Россией остается безусловным приоритетом Белоруссии, заявил глава Белорусского МИД Максим Рыженков, выступая на коллегии МИД по итогам деятельности дипломатической службы в 2025 году.
Отношения с Россией он назвал первым среди ключевых аспектов, которые определили повестку деятельности МИД.
"Нашим безусловным приоритетом оставалось укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией, которое в 2025 году вышло на беспрецедентный уровень союзного взаимодействия. Ключевым достижением года стала успешная реализация взаимный пакета интеграционных мер, позволивших нарастить товарооборот до рекордных 55 миллиардов долларов и обеспечить надежную защиту наших границ в рамках обновленной Стратегии безопасности Союзного государства", - заявил министр.
Рыженков отметил также результативное председательство Белоруссии в органах Евразийского экономического союза в 2025 году, что, по его словам, позволило придать объединению новый импульс развития.
"Завершена реализация Стратегии 2025, утвержден План реализации Декларации "Евразийский экономический путь", значительно укреплен международный авторитет Союза. Достижения нашего Союза были представлены на главных площадках ООН в Нью-Йорке и Женеве. Подписание соглашений с Монголией, ОАЭ и Индонезией, а также проведение в Минске масштабного Евразийского экономического форума с участием делегаций из 33 стран подтвердили статус ЕАЭС как одного из ведущих центров силы в многополярном мире. Динамично развивается сотрудничество с иными государствами СНГ, в первую очередь, с Узбекистаном и Азербайджаном", - сказал Рыженков.
Он заявил также о качественном изменении присутствия Белоруссии в странах "дальней дуги". "Работа с государствами Глобального Юга переведена из плоскости политического диалога в плоскость экономической кооперации",- сказал Рыженков.
"Китай остается нашим стратегическим партнером на "дальней дуге". Радует, что с Индней также наращиваем взаимодействие по всем ключевым направлениям", - отметил глава МИД. По его словам, запрос на белорусский опыт и технологии стабильно растет в странах Африки, Азии и Латинской Америки.
"Мы за этот год окончательно разрушили миф о том, что нас там никто не ждет. Наоборот - контактов и сотрудничества с нами там ищут. В прошлом году мы нарастили наш экспорт в Африку до 670 миллионов долларов. Практически в полтора раза (144%) увеличился наш экспорт в Латинскую Америку, на треть мы выросли и на азиатском направлении (133%). К сожалению, по объективным причинам просели показатели по Ближнему Востоку. Их дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в регионе, которая пока развивается по крайне негативному сценарию", - сказал Рыженков.
