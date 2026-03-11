В МИД Белоруссии назвали укрепление партнерства с Россией приоритетом

МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Укрепление стратегического партнерства с Россией остается безусловным приоритетом Белоруссии, заявил глава Белорусского МИД Максим Рыженков, выступая на коллегии МИД по итогам деятельности дипломатической службы в 2025 году.

Отношения с Россией он назвал первым среди ключевых аспектов, которые определили повестку деятельности МИД.

"Нашим безусловным приоритетом оставалось укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией, которое в 2025 году вышло на беспрецедентный уровень союзного взаимодействия. Ключевым достижением года стала успешная реализация взаимный пакета интеграционных мер, позволивших нарастить товарооборот до рекордных 55 миллиардов долларов и обеспечить надежную защиту наших границ в рамках обновленной Стратегии безопасности Союзного государства", - заявил министр.

Нью-Йорке и ОАЭ и "Завершена реализация Стратегии 2025, утвержден План реализации Декларации "Евразийский экономический путь", значительно укреплен международный авторитет Союза. Достижения нашего Союза были представлены на главных площадках ООН Женеве . Подписание соглашений с Монголией Индонезией , а также проведение в Минске масштабного Евразийского экономического форума с участием делегаций из 33 стран подтвердили статус ЕАЭС как одного из ведущих центров силы в многополярном мире. Динамично развивается сотрудничество с иными государствами СНГ , в первую очередь, с Узбекистаном и Азербайджаном", - сказал Рыженков.

Он заявил также о качественном изменении присутствия Белоруссии в странах "дальней дуги". "Работа с государствами Глобального Юга переведена из плоскости политического диалога в плоскость экономической кооперации",- сказал Рыженков.

Азии и Латинской Америки. "Китай остается нашим стратегическим партнером на "дальней дуге". Радует, что с Индней также наращиваем взаимодействие по всем ключевым направлениям", - отметил глава МИД. По его словам, запрос на белорусский опыт и технологии стабильно растет в странах Африки