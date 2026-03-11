Глава РФПИ сделал заявление о ситуации с ценами на нефть

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев двусмысленно предположил, что вскоре могут появиться дополнительные надбавки к цене на нефть после сообщений в СМИ о минировании Ормузского пролива.
Дмитриев в соцсети Х обратил внимание на то, что телеканал CNN бездоказательно утверждал, что Иран якобы начал минировать Ормузский пролив.
"А теперь еще и "надбавка за добычу" к цене на нефть", - так Дмитриев прокомментировал эту новость, использовав игру слов, поскольку употребленное им слово mining может переводиться на русский язык и как добыча, и как минирование.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
