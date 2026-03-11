Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ сделал заявление о ситуации с ценами на нефть - РИА Новости, 11.03.2026
01:37 11.03.2026
Глава РФПИ сделал заявление о ситуации с ценами на нефть
Глава РФПИ сделал заявление о ситуации с ценами на нефть
экономика
ормузский пролив
иран
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
военная операция сша и израиля против ирана
экономика, ормузский пролив, иран, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Ормузский пролив, Иран, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава РФПИ сделал заявление о ситуации с ценами на нефть

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев двусмысленно предположил, что вскоре могут появиться дополнительные надбавки к цене на нефть после сообщений в СМИ о минировании Ормузского пролива.
Дмитриев в соцсети Х обратил внимание на то, что телеканал CNN бездоказательно утверждал, что Иран якобы начал минировать Ормузский пролив.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
"А теперь еще и "надбавка за добычу" к цене на нефть", - так Дмитриев прокомментировал эту новость, использовав игру слов, поскольку употребленное им слово mining может переводиться на русский язык и как добыча, и как минирование.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Российская нефть спасает Индию и Китай
8 марта, 08:00
 
