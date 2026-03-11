https://ria.ru/20260311/gladkov-2079933131.html
Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
Мужчина и женщина получили осколочные ранения в результате атак украинских беспилотников на автомобили в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.03.2026
Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
Гладков: два человека ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области