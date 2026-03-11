Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 11.03.2026 (обновлено: 13:10 11.03.2026)
Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
Мужчина и женщина получили осколочные ранения в результате атак украинских беспилотников на автомобили в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
РИА Новости
белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина получили осколочные ранения в результате атак украинских беспилотников на автомобили в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ. В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон нанёс удар по "Газели". Женщина самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ. У неё диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног бойцы самообороны доставили в местную больницу.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
