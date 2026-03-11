Рейтинг@Mail.ru
Минобороны прокомментировало награждение званием Героя России Ярашева - РИА Новости, 11.03.2026
15:28 11.03.2026 (обновлено: 15:45 11.03.2026)
Минобороны прокомментировало награждение званием Героя России Ярашева
Минобороны прокомментировало награждение званием Героя России Ярашева
россия, сергей ярашев (герой россии), дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Сергей Ярашев (Герой России), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Минобороны прокомментировало награждение званием Героя России Ярашева

Минобороны: благодаря действиям Героя РФ Ярашева не был допущен прорыв обороны

Сергей Ярашев
Сергей Ярашев
© Фото : RT на русском
Сергей Ярашев
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Благодаря самоотверженным действиям рядового Сергея Ярашева, который в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции, был не допущен прорыв обороны, сообщили в Минобороны РФ.
Накануне, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российских лидер Владимир Путин дал поручение подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении. Соответствующий указ был опубликован 11 марта.
"Благодаря решительными самоотверженным действиям рядового Сергея Ярашева был не допущен прорыв обороны в районе ответственности, что обеспечило успех подразделений бригады на направлении наступления", - говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева
Россия Сергей Ярашев (Герой России) Дмитрий Песков Владимир Путин Общество
 
 
