Минобороны прокомментировало награждение званием Героя России Ярашева
Благодаря самоотверженным действиям рядового Сергея Ярашева, который в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции, был не допущен прорыв обороны, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2026
Минобороны: благодаря действиям Героя РФ Ярашева не был допущен прорыв обороны