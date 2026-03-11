Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, сколько украинских военных прошли подготовку в Германии - РИА Новости, 11.03.2026
18:53 11.03.2026 (обновлено: 19:00 11.03.2026)
СМИ узнали, сколько украинских военных прошли подготовку в Германии
СМИ узнали, сколько украинских военных прошли подготовку в Германии
Германия подготовила более 25 тысяч украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза с 2022 года, сообщает агентство DPA со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2026
в мире, германия, саксония-анхальт, россия, сергей лавров, евросоюз, нато
СМИ узнали, сколько украинских военных прошли подготовку в Германии

DPA: Германия подготовила более 25 тысяч украинских военных с 2022 года

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Германия подготовила более 25 тысяч украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза с 2022 года, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя бундесвера.
"С октября 2022 года в Германии прошли обучение более 25 тысяч украинских солдат", - говорится в материале.
Обучение проводилось в рамках миссии военной помощи ЕС Украине (EUMAM). По словам представителя бундесвера, для этого были задействованы 50 немецких учебных баз.
Сообщается, что в настоящее время бундесвер проводит подготовку украинских военных на полигоне в Саксонии-Анхальт на боевых танках Leopard 1A5 и танковых мостоукладчиках Biber.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
