"Газпром" сообщил об атаке на инфраструктуру "Турецкого потока"
17:19 11.03.2026 (обновлено: 18:01 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/gazprom-2080022214.html
"Газпром" сообщил об атаке на инфраструктуру "Турецкого потока"
"Газпром" сообщил об атаке на инфраструктуру "Турецкого потока" - РИА Новости, 11.03.2026
"Газпром" сообщил об атаке на инфраструктуру "Турецкого потока"
"Газпром" сообщил об атаке на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:19:00+03:00
2026-03-11T18:01:00+03:00
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. "Газпром" сообщил об атаке на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае.
Она находится в Анапском районе в пяти километрах от побережья. Это начальная точка поставок газа по "Турецкому потоку".
«
"Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России — компрессорная станция "Русская", — заявила компания в Telegram-канале.
Минобороны уточнило, что за атакой стоит Киев, который хотел остановить поставки газа европейским потребителям. В районе станции "Русская" сбили десять БПЛА, она не пострадала.
Также ВСУ безуспешно пытались нанести удары около Туапсе по станции "Береговая", связанной с "Голубым потоком". Всего за последние две недели военные отразили 12 атак на объекты "Газпрома" на юге России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия Украины особенно безответственными на фоне назревающего глобального энергокризиса.
В конце февраля президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
