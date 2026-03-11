Рейтинг@Mail.ru
17:10 11.03.2026 (обновлено: 17:20 11.03.2026)
Захарова назвала нападение на Arctic Metagaz в Средиземном море терактом
Захарова назвала нападение на Arctic Metagaz в Средиземном море терактом
Нападение на гражданское коммерческое судно Arctic Metagaz в Средиземном море является терактом и военным преступлением, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
средиземное море
россия
мария захарова
В мире, Средиземное море, Россия, Мария Захарова
Захарова назвала нападение на Arctic Metagaz терактом и военным преступлением

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Нападение на гражданское коммерческое судно Arctic Metagaz в Средиземном море является терактом и военным преступлением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Речь идет о... террористическом акте и военном преступлении", - говорится на сайте дипведомства в комментарии Захаровой относительно нападения на судно.
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права
В мире, Средиземное море, Россия, Мария Захарова
 
 
