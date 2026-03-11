https://ria.ru/20260311/gazovoz-2080019256.html
Захарова назвала нападение на Arctic Metagaz в Средиземном море терактом
Захарова назвала нападение на Arctic Metagaz в Средиземном море терактом
Нападение на гражданское коммерческое судно Arctic Metagaz в Средиземном море является терактом и военным преступлением, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
средиземное море
россия
мария захарова
