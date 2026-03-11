Рейтинг@Mail.ru
Благодаря ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская", заявило Минобороны - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 11.03.2026 (обновлено: 17:56 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/gaz-2080027796.html
Благодаря ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская", заявило Минобороны
Благодаря ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская", заявило Минобороны - РИА Новости, 11.03.2026
Благодаря ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская", заявило Минобороны
В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба газокомпрессорной станции "Русская" не допущено, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:36:00+03:00
2026-03-11T17:56:00+03:00
россия
краснодарский край
турецкий поток
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038810_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_d454aacf46fc4f383d7ea1e438039bcb.jpg
https://ria.ru/20260311/gaz-2080026879.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038810_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_ba266a210cb9f51e1fcfabfab52e8a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, турецкий поток, происшествия
Россия, Краснодарский край, Турецкий поток, Происшествия
Благодаря ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская", заявило Минобороны

МО РФ: благодаря работе ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская"
Запорный кран на компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Запорный кран на компрессорной станции "Русская". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба газокомпрессорной станции "Русская" не допущено, сообщило Минобороны России.
По данным МО РФ, в ночь на среду киевский режим для остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных беспилотников самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
"В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба обороняемому объекту не допущено", - говорится в сообщении военного ведомства.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Минобороны прокомментировало атаку ВСУ по компрессорной станции "Русская"
Вчера, 17:32
 
РоссияКраснодарский крайТурецкий потокПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала