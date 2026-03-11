https://ria.ru/20260311/gaz-2080027796.html
Благодаря ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская", заявило Минобороны
Благодаря ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская", заявило Минобороны - РИА Новости, 11.03.2026
Благодаря ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская", заявило Минобороны
В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба газокомпрессорной станции "Русская" не допущено, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.03.2026
россия
краснодарский край
Благодаря ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская", заявило Минобороны
