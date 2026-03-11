Рейтинг@Mail.ru
Минобороны прокомментировало атаку ВСУ по компрессорной станции "Русская" - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 11.03.2026 (обновлено: 23:00 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/gaz-2080026879.html
Минобороны прокомментировало атаку ВСУ по компрессорной станции "Русская"
Минобороны прокомментировало атаку ВСУ по компрессорной станции "Русская" - РИА Новости, 11.03.2026
Минобороны прокомментировало атаку ВСУ по компрессорной станции "Русская"
Киевский режим для остановки поставок газа европейским потребителям предпринял атаку БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:32:00+03:00
2026-03-11T23:00:00+03:00
россия
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
турецкий поток
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826529009_0:218:3044:1930_1920x0_80_0_0_0d52958210f7a9fbd74dc2e9e68b29ad.jpg
https://ria.ru/20260311/gaz-2080027796.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826529009_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1ac9bd5212fdc968a85cca1b2c55ad5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), турецкий поток, происшествия
Россия, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Турецкий поток, Происшествия
Минобороны прокомментировало атаку ВСУ по компрессорной станции "Русская"

МО РФ: Киев атаковал КС "Русская" в целях остановки поставок газа в Европу

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киевский режим для остановки поставок газа европейским потребителям предпринял атаку БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае в ночь на среду, сообщило Минобороны России.
"В ночь на 11 марта текущего года киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток"", - говорится в сообщении министерства.
Запорный кран на компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Благодаря ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская", заявило Минобороны
Вчера, 17:36
 
РоссияКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Турецкий потокПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала