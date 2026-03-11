https://ria.ru/20260311/gaz-2080026879.html
Минобороны прокомментировало атаку ВСУ по компрессорной станции "Русская"
Минобороны прокомментировало атаку ВСУ по компрессорной станции "Русская" - РИА Новости, 11.03.2026
Минобороны прокомментировало атаку ВСУ по компрессорной станции "Русская"
Киевский режим для остановки поставок газа европейским потребителям предпринял атаку БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:32:00+03:00
2026-03-11T17:32:00+03:00
2026-03-11T23:00:00+03:00
россия
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
турецкий поток
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826529009_0:218:3044:1930_1920x0_80_0_0_0d52958210f7a9fbd74dc2e9e68b29ad.jpg
https://ria.ru/20260311/gaz-2080027796.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826529009_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1ac9bd5212fdc968a85cca1b2c55ad5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), турецкий поток, происшествия
Россия, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Турецкий поток, Происшествия
Минобороны прокомментировало атаку ВСУ по компрессорной станции "Русская"
МО РФ: Киев атаковал КС "Русская" в целях остановки поставок газа в Европу