На Гавайях произошло очередное извержение вулкана Килауэа
Очередное извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях, высота фонтанов лавы достигала 400 метров, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T01:51:00+03:00
2026-03-11T01:51:00+03:00
2026-03-11T09:14:00+03:00
