На Гавайях произошло очередное извержение вулкана Килауэа
01:51 11.03.2026 (обновлено: 09:14 11.03.2026)
На Гавайях произошло очередное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло очередное извержение вулкана Килауэа
Очередное извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях, высота фонтанов лавы достигала 400 метров, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T01:51:00+03:00
2026-03-11T09:14:00+03:00
2026
Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил фонтаны лавы высотой 400 метров

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Очередное извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях, высота фонтанов лавы достигала 400 метров, сообщила Геологическая служба США (USGS).
В прошлый раз извержение такого масштаба проходило в феврале.
"Сообщение о Килауэа 10 марта. Высота извержения из южного и северного жерл вулкана в настоящее время составляет около 400 метров", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.
