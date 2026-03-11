Галицкий высказывал симпатии к Зеленскому, заявляла его экс-жена

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Александр Галицкий, запрет деятельности объединения которого рассмотрит суд в Москве, неоднократного высказывал симпатии к главе киевского режима, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого и корпорацию "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD), о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства. "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) - крупнейшая IT-компания.

"Заявительница указывает, что, находясь в совместном с ней браке Галицкий неоднократно высказывал открытые симпатии к главе украинского режима...", - указывается в письме уполномоченному по правам человека в РФ

Покончившая жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе Алия Галицкая ранее сообщила в СМИ, что Галицкий выражал симпатии к президенту Украины , в настоящее время проводится проверка заявления. Также по ее иску аппарат Уполномоченного по правам человека в России направил официальное письмо начальнику УВД по Центральному округу Москвы Олегу Паукову с просьбой провести процессуальную проверку.

Александр Галицкий ранее входил в совет директоров" Альфа-банка ", но в 2022 году вышел из состава.

В 2025 году он стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией Галицкой.

Пресненский суд Москвы рассматривал два иска - о разделе имущества и иск Галицкого к Алие об определении места жительства детей и выплаты на них алиментов. Именно этот иск послужил причиной ее обращения к Уполномоченному по правам человека, в котором она просила проверить действия Галицкого и упоминала о его симпатии к президенту Украины.