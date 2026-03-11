Рейтинг@Mail.ru
Галицкий высказывал симпатии к Зеленскому, заявляла его экс-жена
15:34 11.03.2026 (обновлено: 17:19 11.03.2026)
Галицкий высказывал симпатии к Зеленскому, заявляла его экс-жена
Галицкий высказывал симпатии к Зеленскому, заявляла его экс-жена
москва, россия, украина, александр галицкий
Москва, Россия, Украина, Александр Галицкий
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Галицкий
Александр Галицкий. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Александр Галицкий, запрет деятельности объединения которого рассмотрит суд в Москве, неоднократного высказывал симпатии к главе киевского режима, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Тверской суд Москвы зарегистрировал иск о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого и корпорацию "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD), о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства. "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) - крупнейшая IT-компания.
Инвестор Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ГП попросила запретить деятельность фирмы Галицкого
Вчера, 13:41
"Заявительница указывает, что, находясь в совместном с ней браке Галицкий неоднократно высказывал открытые симпатии к главе украинского режима...", - указывается в письме уполномоченному по правам человека в РФ.
Покончившая жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе Алия Галицкая ранее сообщила в СМИ, что Галицкий выражал симпатии к президенту Украины, в настоящее время проводится проверка заявления. Также по ее иску аппарат Уполномоченного по правам человека в России направил официальное письмо начальнику УВД по Центральному округу Москвы Олегу Паукову с просьбой провести процессуальную проверку.
Александр Галицкий ранее входил в совет директоров" Альфа-банка", но в 2022 году вышел из состава.
В 2025 году он стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией Галицкой.
Алия Галицкая в Истринском городском суде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Дело о вымогательстве в отношении Галицкой прекратили
10 марта, 16:07
Пресненский суд Москвы рассматривал два иска - о разделе имущества и иск Галицкого к Алие об определении места жительства детей и выплаты на них алиментов. Именно этот иск послужил причиной ее обращения к Уполномоченному по правам человека, в котором она просила проверить действия Галицкого и упоминала о его симпатии к президенту Украины.
Позднее в отношении Галицкой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого. После ареста она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе. В минувший вторник ее адвокат Дмитрий Емельянов сообщил РИА Новости, что дело было прекращено по предписанию прокуратуры.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Арестовавший Галицкую судья попрощался с коллегами перед отставкой
2 марта, 22:12
 
