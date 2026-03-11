https://ria.ru/20260311/galitskiy-2079947920.html
ГП попросила запретить деятельность фирмы Галицкого
ГП попросила запретить деятельность фирмы Галицкого - РИА Новости, 11.03.2026
ГП попросила запретить деятельность фирмы Галицкого
Тверской суд Москвы зарегистрировал административное исковое заявление Генпрокуратуры о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz... РИА Новости, 11.03.2026
москва
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административное исковое заявление Генпрокуратуры о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) и обращении имущества в доход государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Тверской суд Москвы
зарегистрировал иск о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого
и корпорацию "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD), о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства", - сказала собеседница агентства.
"Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) - крупнейшая IT-компания.
Александр Галицкий ранее входил в совет директоров "Альфа-банка
", но в 2022 году вышел из состава.
В 2025 году он стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. В отношении последней было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов, после ареста по которому она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе. В минувший вторник ее адвокат Дмитрий Емельянов сообщил РИА Новости, что дело было прекращено по предписанию прокуратуры.