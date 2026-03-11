ГП попросила запретить деятельность фирмы Галицкого

В 2025 году он стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. В отношении последней было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов, после ареста по которому она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе. В минувший вторник ее адвокат Дмитрий Емельянов сообщил РИА Новости, что дело было прекращено по предписанию прокуратуры.