Форум "Великое наследие – общее будущее" соберет в Бресте около 350 человек
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:08 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/forum-2079938332.html
Форум "Великое наследие – общее будущее" соберет в Бресте около 350 человек
Форум "Великое наследие – общее будущее" соберет в Бресте около 350 человек
Форум "Великое наследие – общее будущее" соберет в Бресте около 350 человек
Международный форум "Великое наследие – общее будущее" соберет около 350 человек в Бресте 21-22 июня, сообщил зампредседателя Парламентского Собрания Союза...
2026-03-11T13:08:00+03:00
2026-03-11T13:08:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
брест
брестская область
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
россия
брест
брестская область
белоруссия
Форум "Великое наследие – общее будущее" соберет в Бресте около 350 человек

Форум "Великое наследие – общее будущее" соберет пройдет в Бресте 21-22 июня

Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Международный форум "Великое наследие – общее будущее" соберет около 350 человек в Бресте 21-22 июня, сообщил зампредседателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, сопредседатель комиссии собрания по сохранению и защите исторической памяти, сопредседатель Организационного комитета форума от Республики Беларусь Вадим Ипатов.
В среду под председательством Ипатова прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению форума.
Событие приурочено к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Символичен и выбор времени, а также место проведения мероприятия – город Брест. Подвиг защитников Брестской крепости является символом мужества и героизма предков, принявших на себя первый удар нацистских полчищ, отметил зампред Парламентского Собрания.
"Время проведения – 21-22 июня 2026 года. Общее число участников форума – около 350 человек. Предлагается провести форум в течение двух дней. Запланировано проведение заседаний, секций и пленарного заседания", – сказал Ипатов в ходе заседания.
Он добавил, что в первый день также состоится заседание 70-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Ипатов также предложил провести в этот день форума заседание по сохранению и защите исторической памяти. А во второй день представители Парламентского Собрания примут участие в памятных мероприятиях на территории Брестской крепости и в Пленарном заседании форума.
Ипатов поблагодарил российских коллег, руководство Брестской области за готовность объединить усилия для качественной подготовки форума.
Также на заседании предложили закрепить за первой секцией – "История Великой Отечественной войны как консолидирующий фактор интеграционных процессов на постсоветском пространстве" – комиссию Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связи с соотечественниками. По второй секции – "Духовно-культурные основы Великой Победы" – комиссию по науке и образованию. За секцией три – "Идеология неонацизма в угрозе цивилизационного миропорядка в контексте эскалации международной напряженности" – комиссию по безопасности и обороне.
Здание Государственной думы России
ГД обсудит взаимное исполнение постановлений судов России и Белоруссии
10 марта, 16:51
10 марта, 16:51
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
