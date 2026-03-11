Форум "Великое наследие – общее будущее" соберет в Бресте около 350 человек

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Международный форум "Великое наследие – общее будущее" соберет около 350 человек в Бресте 21-22 июня, сообщил зампредседателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, сопредседатель комиссии собрания по сохранению и защите исторической памяти, сопредседатель Организационного комитета форума от Республики Беларусь Вадим Ипатов.

В среду под председательством Ипатова прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению форума.

Событие приурочено к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Символичен и выбор времени, а также место проведения мероприятия – город Брест. Подвиг защитников Брестской крепости является символом мужества и героизма предков, принявших на себя первый удар нацистских полчищ, отметил зампред Парламентского Собрания.

"Время проведения – 21-22 июня 2026 года. Общее число участников форума – около 350 человек. Предлагается провести форум в течение двух дней. Запланировано проведение заседаний, секций и пленарного заседания", – сказал Ипатов в ходе заседания.

Он добавил, что в первый день также состоится заседание 70-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Ипатов также предложил провести в этот день форума заседание по сохранению и защите исторической памяти. А во второй день представители Парламентского Собрания примут участие в памятных мероприятиях на территории Брестской крепости и в Пленарном заседании форума.

Ипатов поблагодарил российских коллег, руководство Брестской области за готовность объединить усилия для качественной подготовки форума.