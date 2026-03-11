Форум "Экология большого города" состоится в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 11 мар – пресс-служба "ЭкспоФорум-Интернэшнл". С 24 по 25 марта 2026 года в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоится Санкт-Петербургский международный экологический форум "Экология большого города".

За 25 лет своего существования форум зарекомендовал себя как отраслевой проект, последовательно расширяющий масштабы и тематику решения вопросов современного экологического состояния городов и регионов, позволяющий усилить отраслевое взаимодействие, обменяться опытом в решении схожих экологических проблем, ознакомиться с инновационными природоохранными технологиями и оборудованием. В 2026 году мероприятие вновь соберет более 6 тысяч специалистов из 75 регионов России и десяти стран.

Деловая программа и участники

В конгрессной программе запланировано свыше 60 мероприятий. Участники обсудят экологическое благополучие регионов и городов, экономику замкнутого цикла, экологический мониторинг, водопользование и охрану водных ресурсов, развитие заповедного фонда, экологичный транспорт и многое другое. Ключевым событием станет пленарное заседание "Стратегия опережения: диалог регионов как драйвер национального экологического благополучия" с участием руководителей отраслевых министерств и ведомств и экспертов в области экологии.

Среди других ключевых мероприятий – Международная научно-практическая конференция "Вселенная белого медведя", Международный экологический форум "День Балтийского моря", Промышленный технологический форум "Региональный экомониторинг и промышленная экология", Форум регионов и другие.

В форуме примут участие представители региональных органов власти, промышленных предприятий, научных и общественных организаций, разработчики инновационного природоохранного оборудования и технологий, руководители и специалисты особо охраняемых природных территорий.

Среди подтвержденных делегаций – руководители профильных министерств и департаментов из Республик Карелия, Коми, Бурятия, Чувашия, Хабаровского, Краснодарского, Приморского и Пермского краев, Кировской, Ивановской, Рязанской областей.

Выставка и спецпроекты

Представители 40 компаний из восьми регионов России представят решения для охраны окружающей среды, мониторинга и обеспечения экологической безопасности, достижения в области управления природными ресурсами, защиты окружающей среды. Площадь экспозиции составит 5 тысяч квадратных метров.

Особое внимание привлечет интерактивная экспозиция Пермского края, где с помощью очков виртуальной реальности и сенсорных приложений можно будет совершить путешествие по уникальным природным достопримечательностям Урала.

Для представителей бизнеса специалисты компании "ЭКО ЦЕНТР" проведут бесплатные консультации по соблюдению природоохранного законодательства.

Российское экологическое общество (РЭО), выступающее соорганизатором, подготовит насыщенную программу: Форум регионов, серии стратегических мероприятий "Экологические стандарты" и "Экомуниципалитет", а также сессию, где компании презентуют технологии, инновационные решения и новейшие разработки в области природоохранной деятельности представителям природоохранных министерств и ведомств, муниципалитетов, инвесторам, экспертам и потенциальным партнерам. РЭО также организует работу медиастудии для интервью с ключевыми игроками рынка.