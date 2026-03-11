Форум "Дни московской конкуренции" состоится в пятый раз

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В пятый раз состоится ежегодный форум "Дни московской конкуренции", он пройдет в столице с 1 по 3 апреля, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она назвала форум одним из главных событий года в сфере госзаказа. По словам Багреевой, мероприятие объединит свыше тысячи представителей различных сфер, чья деятельность напрямую связана с закупками.

"В течение трех дней специалисты будут обсуждать вопросы нормативного регулирования в столичных закупках, особенности импортозамещения и применения национального режима, изменения в налоговом законодательстве, меры поддержки бизнеса, развитие цифровых инструментов и внедрение искусственного интеллекта в сферу госзаказа", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

Заммэра также назвала важной ежегодную премию "Поставщик Правительства Москвы", которую вручат в рамках форума. Награду получат предприниматели, работающие в сфере московских госзакупок и выполняющие условия по качеству и срокам.

"Традиционно премию получают поставщики, снабжающие необходимыми товарами и услугами государственные учреждения таких сфер, как здравоохранение, строительство, транспорт, городское хозяйство и благоустройство, социальная защита, и других", – подчеркнула Багреева.

На форуме выступят представители органов исполнительной власти столицы, электронных площадок для участников рынка поставок, предприниматели, специалисты сфер бизнеса и экономики.

Как отметил глава департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов, программа будет состоять из тематических блоков. Так, в рамках первого дня эксперты контрактных служб и заказчики обсудят решения и подходы. На втором дне поставщики узнают о возможностях для предпринимателей, работающих с государственными заказами. А в третий день эксперты обсудят модернизацию системы закупок и рынок конкуренции.

Форум закончится трехдневным соревнованием для специалистов в сфере информационных технологий. Так, команды сделают прототип системы умного поиска товаров на Портале поставщиков. Мероприятие организует департамент Москвы по конкурентной политике. В нем смогут принять участие как старшеклассники и студенты, так и действующие ИТ-специалисты.

Форум "Дни московской конкуренции" проходит с 2019 года, на нем у поставщиков есть возможность обменяться лучшими бизнес-практиками, чтобы адаптировать их под задачи города.