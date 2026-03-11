Рейтинг@Mail.ru
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Мьянмы - РИА Новости, 11.03.2026
07:53 11.03.2026
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Мьянмы
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Мьянмы
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Мьянмы
Отряд кораблей Тихоокеанского флота после завершения программы делового захода вышел из порта Мьянмы Тилава, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 11.03.2026
мьянма, янгон (город), владивосток, тихоокеанский флот вмф россии
Мьянма, Янгон (город), Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Мьянмы

Корабли Тихоокеанского флота РФ вышли из порта Мьянмы после делового захода

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Плановые учения Тихоокеанского флота
Плановые учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота после завершения программы делового захода вышел из порта Мьянмы Тилава, сообщает пресс-служба ТОФ.
Отряд кораблей прибыл в порт Тилава 6 марта.
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества
2 февраля, 20:55
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества
2 февраля, 20:55
«
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Совершенный", "Резкий" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из порта Тилава Республики Союз Мьянма после завершения программы делового захода", - сообщили в ТОФ.
В течение нескольких дней российские военнослужащие осмотрели достопримечательности города Янгон и провели ряд совместных спортивных мероприятий с мьянманскими моряками. Командование отряда кораблей ТОФ приняло участие в протокольной встрече с руководством военно-морской базы ВМС Мьянмы.
Отряд кораблей ТОФ 12 февраля вышел в дальний поход из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Ранее моряки-тихоокеанцы посетили малайзийский порт Джорджтаун.
Корабли Тихоокеанского флота России прибыли на базу ВМС Таиланда
24 апреля 2025, 12:06
Корабли Тихоокеанского флота России прибыли на базу ВМС Таиланда
24 апреля 2025, 12:06
 
МьянмаЯнгон (город)ВладивостокТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
