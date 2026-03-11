Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Мьянмы

ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота после завершения программы делового захода вышел из порта Мьянмы Тилава, сообщает пресс-служба ТОФ.
Отряд кораблей прибыл в порт Тилава 6 марта.
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества
2 февраля, 20:55
«
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Совершенный", "Резкий" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из порта Тилава Республики Союз Мьянма после завершения программы делового захода", - сообщили в ТОФ.
В течение нескольких дней российские военнослужащие осмотрели достопримечательности города Янгон и провели ряд совместных спортивных мероприятий с мьянманскими моряками. Командование отряда кораблей ТОФ приняло участие в протокольной встрече с руководством военно-морской базы ВМС Мьянмы.
Отряд кораблей ТОФ 12 февраля вышел в дальний поход из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Ранее моряки-тихоокеанцы посетили малайзийский порт Джорджтаун.
Корабли Тихоокеанского флота России прибыли на базу ВМС Таиланда
24 апреля 2025, 12:06